Минниханов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний»

Сегодня в Москве глава Татарстана Рустам Минниханов принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний», которая прошла перед заседанием Госсовета России, посвященного поддержке семей. Об этом сообщила его пресс-служба

Минниханов снял с елки несколько шаров с желаниями детей: 7-летний Амир из Актаныша мечтает о конструкторе, 6-летняя Пелагея из Казани — об интерактивной игрушке, а 12-летний Артем из Луганска — о поездке в Санкт-Петербург и посещении Эрмитажа.

Акция «Елка желаний», проходящая с 2018 года, объединяет тысячи людей, готовых исполнить желания детей в возрасте от 3 до 17 лет. В этом году акция проходит с 15 ноября 2024 года по 28 февраля 2025 года. Ежегодно в акции участвует президент России Владимир Путин.

Рената Валеева