Тренер «Авангарда» отказался комментировать ситуацию с Емелиным

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли отказался комментировать ситуацию вокруг капитана команда Алексея Емелина, угодившего в реанимацию перед вторым матчем серии с «Ак Барсом» в Казани.

«Так много экспертов развелось по этой ситуации с Емелиным. Клуб уже выпустил официальное заявление. Мы ждем официального диагноза от врачей. От меня не будет никаких комментариев. Спекуляций и экспертов много, но они свою квалификацию никак не могут подтвердить», — сказал Хартли.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Емелин экстренно был перевезен из Казани в Москву в институт имени Склифосовского. В МВД «Реальному времени» подтвердили проведение проверки по факту следов наркотических веществ в анализах хоккеиста.

В «Авангарде» эту информацию не опровергли, но сослались на отсутствие информации по диагнозу игрока.