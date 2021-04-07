ХК «Авангард» не подтверждает следы наркотиков у Емелина

Хоккейный клуб «Авангард» опубликовал официальное заявление по ситуации с капитаном «Авангарда» Алексеем Емелиным. Сегодня сообщалось, что в анализах Емелина обнаружили следы наркотических средств.



«Клуб ждет официального заключения от врачей НИИ им. Склифосовского по диагнозу Алексея Емелина. На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических или каких-либо других запрещенных веществ», — сообщает пресс-служба ХК «Авангард».

Транспортировка Емелина из Казани в Москву прошла успешно, состояние хоккеиста оценивается как стабильное, необходимые процедуры и обследования продолжаются. Алексей держит связь с командой и уже пожелал хоккеистам удачи в важнейшем матче финальной серии Восточной конференции КХЛ.

В пресс-службе клуба также сообщили, что не получали и документов о якобы предстоящей операции Емелина по трансплантации печени: «Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой».

Напомним, в МВД «Реальному времени» подтвердили проведение проверки по факту следов наркотических веществ в анализах Емелина.



Маргарита Головатенко