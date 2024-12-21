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Жителей Казани призвали эвакуироваться и спускаться в подвалы в связи с атакой БПЛА

09:21, 21.12.2024
Жителей Казани призвали эвакуироваться и спускаться в подвалы в связи с атакой БПЛА
Фото: Олег Исаков

В связи с атакой беспилотных летательных аппаратов в Казани МЧС организует оповещение жителей. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Граждан призывают сохранять спокойствие и немедленно одеваться для эвакуации, а также спускаться на первые этажи или в подвалы при звучании сигнала тревоги.

Анастасия Фартыгина

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