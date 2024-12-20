Президент России поручил разработать сеть военно-спортивных лагерей для молодежи

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Президент России Владимир Путин поручил правительству страны рассмотреть возможность создания и развития сети тренировочных военно-спортивных лагерей. Эта инициатива направлена на повышение мотивации молодежи к службе в армии и выбору профессии военнослужащего, пишет ТАСС.

В соответствии с поручением правительство РФ совместно с исполнительными органами субъектов должно разработать концепцию обустройства спортивно-оздоровительных и тренировочных лагерей. Основной целью этих лагерей станет формирование у молодежи позитивного отношения к военной службе и популяризация военных профессий.

Президент ожидает, что соответствующий доклад по данному вопросу будет представлен до 15 февраля 2025 года.

Рената Валеева