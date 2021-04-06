Прокуратура потребовала возбудить дело после ночного пожара в зеленодольских «Полукамушках»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Зеленодольская прокуратура провела проверку после сообщений о пожаре в едином жилом массиве «Полукамушки». По ее результатам прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Надзорное ведомство установило, что 6 апреля примерно в 1.30 загорелся дощатый пристрой с западного торца дома №15 на улице Красный Переулок. Далее огонь распространился на веранду дома №13, который стоит рядом. В зданиях никто не жил, они не были подключены к сетям электроснабжения.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Эти дома включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ.

По итогам проверки прокуроры выявили нарушения уголовного законодательства. Так, в действиях неизвестных содержатся признаки преступлений, предусмотренных статьями «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» (ч. 1 ст. 243 УК РФ) и «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога» ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Также в ходе проверки прокуратура оценит действия должностных лиц исполкома района на предмет своевременности и полноты мер по сохранению объектов культурного наследия и поддержанию их в надлежащем состоянии, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Напомним, по данным ГУ МЧС РФ по РТ, предварительная версия случившегося — поджог. В историческом квартале неоднократно происходили пожары.