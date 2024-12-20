Минюст России признал деятельность «Храма Сатаны»* нежелательной на территории страны
Министерство юстиции России внесло американскую организацию The Satanic Temple* («Храм Сатаны») в реестр нежелательных организаций. Эта информация опубликована на сайте Минюста. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О нежелательной деятельности».
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность этой американской организации на территории страны.
Хотя организация заявляет о борьбе за справедливость и гражданские свободы, проверка показала, что на деле она продвигает разрушительные псевдотеологические идеи, оправдывает насилие и активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений.
Справка
*организация признана нежелательной в России.
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