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Минюст России признал деятельность «Храма Сатаны»* нежелательной на территории страны

17:55, 20.12.2024
Минюст России признал деятельность «Храма Сатаны»* нежелательной на территории страны
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции России внесло американскую организацию The Satanic Temple* («Храм Сатаны») в реестр нежелательных организаций. Эта информация опубликована на сайте Минюста. Решение принято в соответствии с федеральным законом «О нежелательной деятельности».

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность этой американской организации на территории страны.

Хотя организация заявляет о борьбе за справедливость и гражданские свободы, проверка показала, что на деле она продвигает разрушительные псевдотеологические идеи, оправдывает насилие и активно поддерживает участников экстремистских и террористических движений.

Рената Валеева
Справка

*организация признана нежелательной в России.

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