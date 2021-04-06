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В Зеленодольске ночью загорелись два дома в Полукамушках

09:59, 06.04.2021 1
В Зеленодольске ночью загорелись два дома в Полукамушках
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Зеленодольске минувшей ночью загорелись два расселенных дома в историческом квартале «Полукамушки». В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная версия пожара — поджог.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Загорелись кровля и веранда кирпично-деревянного неэксплуатируемого
расселенного двухэтажного дома №15, а также веранда и часть кровли кирпично-деревянного неэксплуатируемого расселенного двухэтажного дома №13 в переулке Красный.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Пожар потушили в течение 45 минут. Общая его площадь составила 181 кв. метр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

В историческом квартале уже неоднократно происходили пожары. В конце августа 2020 года в Зеленодольске прошло торжественное открытие первой очереди «Полукамушек».

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:03
    Обычное дело.
    С домами, которые никому не нужны.
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