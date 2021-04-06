В Зеленодольске ночью загорелись два дома в Полукамушках
В Зеленодольске минувшей ночью загорелись два расселенных дома в историческом квартале «Полукамушки». В результате инцидента никто не пострадал. Предварительная версия пожара — поджог.
Загорелись кровля и веранда кирпично-деревянного неэксплуатируемого
расселенного двухэтажного дома №15, а также веранда и часть кровли кирпично-деревянного неэксплуатируемого расселенного двухэтажного дома №13 в переулке Красный.
Пожар потушили в течение 45 минут. Общая его площадь составила 181 кв. метр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
В историческом квартале уже неоднократно происходили пожары. В конце августа 2020 года в Зеленодольске прошло торжественное открытие первой очереди «Полукамушек».
комментарии
С домами, которые никому не нужны.