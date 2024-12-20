В России составят рейтинг компаний, учитывающих число детей у сотрудников
Президент России Владимир Путин предложил разработать рейтинг крупнейших российских компаний, учитывающий количество сотрудников с детьми до шести лет. Заявление было сделано на итоговом заседании Госсовета, посвященном поддержке семей.
По его словам, этот показатель является ключевым индикатором участия бизнеса в решении демографических проблем страны.
Ранее лидер страны заявил о необходимости сохранения программы семейной ипотеки под 6% годовых. Кроме того, он предложил расширить ее действие на вторичный рынок жилья в регионах с недостаточным объемом нового строительства.
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