Эльмира Зарипова: «Основную массу бедного населения составляют семьи с детьми — порядка 90%»

Министр труда и соцзащиты РТ объяснила, почему одни татарстанцы будут получать выплаты на дошкольников, а другие — нет

Фото: Максим Платонов

В России изменились правила начисления пособий на детей возрастом от 3 до 7 лет. Если в прошлом году на каждого ребенка выплачивали по 5 тысяч рублей (50% от прожиточного минимума) независимо от совокупного семейного дохода, то начиная с апреля выплаты стали дифференцированными, а их размер будет рассчитываться, исхода из доходов родителей. По подсчетам Министерства труда и социальной защиты республики, с этого года выплату смогут получить порядка 58,6 тысячи детей. Заявление на выплату через портал госуслуг подали уже около 14 тысяч семей. Подробно о новшествах по вопросу детских пособий — в материале «Реального времени».

Учтут имущественное положение семьи

В Татарстане 145 тысяч семей официально признаны бедными. Эти родители воспитывают одного или двух детей, а многодетных среди них — больше трети. Как пояснила глава Минтруда РТ, бедными считаются те граждане, чей ежемесячный доход на одного человека в семье не превышает величины прожиточного минимума (ПМ) — 9 955 рублей.

В прошлом году семьи, где есть дети от 3 до 7 лет, получали фиксированные пособия — 50% от величины прожиточного минимума. Теперь размер выплат может быть увеличен. Но 75% и даже 100% смогут получать лишь те семьи, где на ребенка приходится меньше установленного ПМ. Таким образом государство намерено бороться с бедностью. По поручению президента России к 2030 году численность бедных в стране должна сократиться вдвое.

— В когорте бедного населения республики основную массу составляют семьи с детьми — их порядка 90%. А если посмотреть глубже — какой возраст этих детей, то, к сожалению, — это дети дошкольного возраста, — сообщила министр труда и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

В прошлом году семьи, где есть дети от 3 до 7 лет, получали фиксированные пособия — 50% от величины прожиточного минимума. Фото: Максим Платонов

Но часто бывают случаи, когда родители получают серую зарплату, и по факту бедняками их назвать язык не поворачивается. Поэтому, чтобы помощь была адресной, теперь будет учитываться и имущественное положение семьи. То есть, если у семьи есть квартира любой площади или их несколько, но суммарная площадь на одного члена семьи превышает 24 кв. м и при этом по официальным документам доход на каждого члена семьи хотя и ниже 9 955 рублей, выплаты на детей им не светят. То же самое и при наличии нескольких жилых домов: если на члена семьи площадь составляет более 40 кв. метров, то семья не получит денег от государства.

Также при начислении пособий будут учитывать наличие автомобиля: пособие не назначат, если возраст автомашины меньше 5 лет, а количество лошадиных сил выше 250. Но если в семье четверо или больше детей и если это микроавтобус с числом посадочных мест не меньше пяти, то выплаты начислят.

Еще у семьи может быть трактор, комбайн или мотоцикл, но лишь в единичном экземпляре. Здесь возраст техники тоже играет роль — старые транспортные средства, те, что уже отработали 5 лет и больше, не будут учитываться. Но и здесь есть исключения, отметила министр: два автомобиля, значит два гаража или два машиноместа может иметь либо многодетная семья, либо семья, которая воспитывает ребенка-инвалида, а также, если автомобиль был получен в качестве меры соцподдержки.

При начислении компенсирующих выплат будут учитывать только официальные данные, предоставляемые Росреестром и налоговой инспекцией. Тем семьям, которые не подпадут под категорию «бедная», в получении выплат от государства, скорее всего, откажут.



Если в семье четверо или больше детей и если это микроавтобус с числом посадочных мест не меньше пяти, то выплаты начислят. Фото: gov.spb.ru

Учтут все доходы — от зарплаты и пенсии, до стипендии и алиментов

Кстати, учитывать доход членов семьи будут за предыдущий год: например, заявление подается с 1 апреля, от него отсчитывают 4 месяца назад — это ноябрь прошлого года, а значит в зачет пойдет доход, полученный с декабря 2019-го по ноябрь 2020-го. А если заявление подать в сентябре этого года, то выплачивать деньги начнут только с 1 января 2022 года. Заявление подается один раз в год, а выплаты будут производить в течение 12 месяцев. Чтобы оформить выплату на ребенка, достаточно подать заявление в электронном виде на портале госуслуг, а далее все произойдет автоматически, заявку рассмотрят в течение месяца.

Постановление правительства РФ о мерах поддержки малообеспеченных семей содержит еще ряд нововведений. Так, теперь на пособие могут рассчитывать:

семьи с опекаемыми детьми, которые прежде не могли получать пособие;

семьи с детьми-инвалидами, так как компенсационная выплата в 10 тыс. рублей, которая выплачивалась по уходу за ребенком с особенностями здоровья (дети–инвалиды и инвалиды I группы с детства), с 1 апреля не учитывается в составе доходов;

семьи с детьми-студентами до 23 лет, только при условии, что они учатся очно.

Перечислила спикер и источники дохода, которые будут учитываться при начислении пособий. Это трудовая или творческая деятельность, прибыль от предпринимательской деятельности или самозанятости, пенсия и стипендия, различные соцвыплаты, а также алименты.

Теперь на пособие могут рассчитывать семьи с детьми-инвалидами. Фото: Олег Тихонов

Еще одним условием, при котором малоимущие семьи могут рассчитывать на получение госвыплат на детей — это официальный доход, уточнила Зарипова. В правительстве считают, если родителя ребенка декларируют нулевой доход, то, скорее всего, он был скрыт. Но и для этого случая есть исключения. Родители смогут получать выплату, если их нулевой доход был вызван объективными причинами:

уход за ребенком-инвалидом или инвалидом I группы с детства, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет;

безработица, но при условии, что официальная регистрация в Центре занятости не превышает 6 месяцев:

длительное лечение;

отпуск по уходу за ребенком до трех лет,

уход за детьми, если это один из многодетных родителей или единственный родитель;

очное обучение для членов семьи моложе 23 лет;

срочная служба в армии, и еще 3 месяца после демобилизации;

отбывание наказания в местах лишения свободы, а также трехмесячный период после освобождения из исправительного учреждения.

Татарстанцы охотнее решаются на третьего и последующих детей, что подтверждается статистикой. Фото: Илья Репин

Численность многодетных семей в Татарстане растет на 2% в год

По словам Зариповой, поддержка семей с детьми в нашем регионе «всегда была и остается приоритетным направлением», а сумма выделенных средств в сравнении с объемом 2020 года выросла на 11% — до 15,7 млрд рублей. Она перечислила порядка 10 различных выплат, которые жители Татарстана получают из республиканского и федерального бюджетов. Среди уникальных, которые исходят от правительства региона, — компенсация оплаты за детский сад и бесплатное его посещение для многодетных семей.

Татарстанцы охотнее решаются на третьего и последующих детей, что подтверждается статистикой — ежегодно численность многодетных увеличивается на 1-2 процента — и сегодня в республике уже больше 40 тысяч многодетных семей, хотя в 2016 году их было около 30 тысяч.

Также среди местных мер соцподдержки — компенсация за оплату медикаментов, ЖКУ, проезд. При рождении тройни, помимо стандартных выплат, семья получает из бюджета республики единовременную выплату в 10 тыс. рублей на ребенка. Женщинам, проживающим на селе не меньше трех лет, при рождении первенца в возрасте до 25 лет выплачивают 50 тыс. рублей, в возрасте до 29 лет — 100 тысяч. Чаще всего эти деньги получатели субсидий, рассказала министр, направляют на общие семейные нужды — погашение кредитов, ипотеки или вносят в качестве первоначального взноса при покупке жилья.