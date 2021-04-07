СМИ: капитану «Авангарда» Емелину проведут операцию по трансплантации печени

Капитану «Авангарда» Алексею Емелину может понадобиться пересадка печени, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Сейчас хоккеист находится в реанимации института имени Склифосовского. По данным источника, врачи готовят Емелина к операции по трансплантации печени. Отмечается, что защитник «Авангарда» испытывает острую и подострую печеночную недостаточность.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, Емелин был госпитализирован в инфекционную больницу Казани перед второй игрой серии плей-офф с «Ак Барсом». Накануне его экстренно перевезли в Москву.

Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков не смог назвать точный диагноз спортсмена, отметив, что хоккеист находится в тяжелом состоянии.

В стартовом матче серии Емелин получил травму, покинув лед после силового приема, однако чуть позже вернулся на площадку.