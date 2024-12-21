Сегодня в Татарстане ожидаются снег, ледяной дождь и до -2 градусов

Местами возможны метель, гололед, туман, налипание мокрого снега

Фото: Реальное время

Сегодня на территории Татарстана будет облачная погода. Ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и ледяного дождя, днем небольшие. Такой прогноз дали в Гидрометцентре РТ.



Местами возможны метель, гололед, туман, налипание мокрого снега. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами с порывами 15—18 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +2 до -2 градусов. На дорогах гололедица, местами сильная, накат.



Реальное время / realnoevremya.ru

В Казани также прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, мороси и ледяного дождя. Утром местами гололед, метель, туман, налипание мокрого снега. Температура воздуха поднимется до 0... +2 градусов.

Напомним, в начале следующей недели в Татарстане ожидаются плюсовые температуры. Перед Новым годом воздух прогреется до +2 градусов.



Галия Гарифуллина