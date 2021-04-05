Скандал в детской школе искусств Бугульмы — для кого освобождают кресло директора?

Много лет проработавшего руководителя вынуждают уйти, а после отказа — прислали внеплановую проверку

В Бугульминской детской школе искусств разгорелся скандал вокруг смещения с поста директора Любови Пискуновой. По словам педагогов, с февраля на их руководителя в исполкоме района оказывают «моральное давление» с целью «вынудить Любовь Николаевну написать заявление» на увольнение. Сотрудники школы и родители воспитанников подали коллективные жалобы в защиту директора (копии есть в распоряжении «Реального времени»). В администрации Бугульминского района конфликт не комментируют, запрос нашего издания оставили без ответа. Сотрудники школы сетуют, что на место их шефа продвигают кандидатуру «из своих, без какого-либо отношения к культуре и музыкальному искусству». К Пискуновой после ее отказа уйти добровольно нагрянули с внеплановой проверкой. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Я решила бороться — все-таки за мной прекрасный коллектив»

В начале прошлой недели много лет проработавшей во главе Бугульминской детской школы искусств Любови Пискуновой присвоили звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан». С поддержкой коллектива директор заведения решила, по ее словам, противостоять давлению со стороны исполкома района, где Пискунову «вынуждают написать заявление». После отказа уволиться по собственному желанию, в минувший четверг, к награжденной пришли с внеплановой проверкой — комиссия взялась изучать документы финансовой-хозяйственной деятельности школы.

— Сейчас они накопают, конечно, придумают. Но я решила бороться. Мне все равно легче, чем если бы я согласилась уйти и сидела бы тихой мышкой, — рассказала «Реальному времени» Любовь Пискунова, — Я до сих пор не пойму, как это все произошло. Я просила их, чтобы дали до конца года довести учебный процесс. Что же я так некрасиво уйду, не доведя до выпускного? Но я решила бороться, пятиться некуда. Уволят, так уволят, не пропаду.

Любовь Пискунова проработала в этой школе около 40 лет. Еще в детстве ходила в это же музыкальное заведение, по окончании получила профессию педагога и стала преподавателем класса фортепиано. Позднее ее назначили завучем, а последние 10 лет она руководила школой.

Любовь Пискунова проработала в этой школе около 40 лет. Фото: yandex.ru

За 70 лет работы учебного заведения из его стен вышли многие известные музыканты: профессор Воронежской государственной академии искусств Андрей Карпов, композитор, аранжировщик и продюсер Марат Ахметшин, музыкальный критик Большого театра Москвы Вера Чистякова и много других. В бугульминских учреждениях образования и культуры работают около 100 выпускников музыкальной школы. Сегодня здесь трудятся 50 преподавателей и занимаются без малого 700 учеников, действуют 20 творческих коллективов, которые не раз становились победителями и лауреатами конкурсов и фестивалей различного уровня.

Сотрудники школы дают высокую оценку работе Пискуновой как руководителя: «то какой школа стала за последние годы, прошла капитальный ремонт, то, что у нас такой дружный коллектив и самые лучшие ученики, во многом заслуга Любови Николаевны».

По словам последней ей уже известно, кто займет ее место, но имя преемницы она озвучивать не стала. «Наверное, настолько завидная должность директора музыкальной школы. Сейчас — почему бы и нет — сесть красиво в кресло, готовый коллектив, очень мобильный, дружный, творческий. У нас школа, как филармония, тут проходят выступления больших коллективов, приезжают оркестры Абязова, Михайлова и другие именитые музыканты. Под моим чутким руководством тут провели, наконец, большой ремонт, много моих идей реализовано и волевых решений. Она стала теплой, светлой. Благодаря нацпроекту нам выделили деньги из республиканского и федерального бюджетов. Есть еще недоделки, я сейчас борюсь с ними, чтобы до конца все доделали».

«У нас школа, как филармония, тут проходят выступления больших коллективов, приезжают оркестры Абязова, Михайлова и другие именитые музыканты», — говорит директор. Фото: instagram.com/shkola_iskysstv_bugulma

«Претензии обусловлены мотивами личной неприязни»

Узнав, что Пискунову «просят уйти» с занимаемой должности, педагоги и родители учеников сплотились в едином порыве заступиться за любимого руководителя. В распоряжении редакции копии коллективных писем, подписанных десятками сотрудников, а также мам и пап, которые пишут, что за весь период многолетней работы в школе директор «ни разу не привлекалась к дисциплинарной ответственности» и демонстрировала «исключительно высокие показатели эффективности»:

«Однако с февраля 2021 года на Любовь Николаевну Пискунову оказывается моральное давление со стороны заместителя руководителя исполнительного комитета Бугульминского муниципального района Плехановой О.А. с целью вынудить Любовь Николаевну написать заявление об освобождении от занимаемой должности по инициативе работника. Однако данные претензии носят исключительно формальный характер и обусловлены мотивами личной неприязни».



По словам авторов обращений, непосредственный работодатель — руководитель исполкома Бугульминского района Артур Гершиков — не направлял Пискуновой официальных уведомлений о досрочном расторжении трудового договора, срок которого истекает в конце года:

«Требование об увольнении в «добровольном порядке» стало для Любови Николаевны и для всего коллектива большой неожиданностью. Считаем, что действия руководства являются нарушением трудовых прав работника и направлены исключительно на осуществление процедуры незаконного увольнения сотрудника».

29 марта на «деловом понедельнике» в мэрии Пискунову торжественно награждают, а уже через день, 31 марта откуда-то появился документ за подписью главы исполкома Артура Гершикова, который и вручал награду. Фото: bugulma-tatarstan.ru

Как рассказывает Любовь Пискунова, после того, как она отказалась уйти с занимаемой должности по своей воле, 1 апреля утром к ней в кабинет нагрянула внеплановая проверка из восьми человек. «Пришли просто, без документов. Я их попросила предоставить официальные бумаги — у них не было. Потом после обеда уже большая группа явилась со служебной запиской, которая вдруг откуда-то взялась, датированная 31 марта».

Ситуация складывается странная, продолжила рассказ руководитель школы: 29 марта на «деловом понедельнике» в мэрии Пискунову торжественно награждают, а уже через день, 31 марта откуда-то появился документ за подписью главы исполкома Артура Гершикова, который и вручал награду, поздравив со званием «Заслуженный работник культуры РТ». В записке указаны сроки внеплановой проверки — с 1 по 7 апреля, а девятого числа акт проверки должен быть представлен главе.

Как выяснила директор, претензии проверяющих к ней могут возникнуть из-за того, что не уведомила работодателя, то есть муниципалитет, что кроме руководства школой работает еще и преподавателем, хотя это и входит в ее компетенции:



— А как надо было сообщить? 10 лет никто не спрашивал об этом, а сейчас вдруг их это заинтересовало. Оказывается, надо было сообщить, что я работаю концертмейстером. У меня уже 20 лет народный коллектив республики — студия «Романс», в котором я аккомпанирую. Столько лет все знали об этом прекрасно, ходили на концерты, и никто ни разу не упрекнул, что так нельзя.

«Никому не понятно, почему и за что сейчас убирают директора»

Коллектив музыкальной школы встал горой за директора. Отправлены ходатайства в профсоюз работников культуры РТ, в Министерство культуры республики и другие ведомства. Как признается преподаватель школы Елена Панина, педагоги долгое время вообще были в неведении, что над их руководителем сгущаются тучи:

— Мы были шокированы, это было для нас большой неожиданностью, когда в середине учебного года мы узнали такую новость, когда впереди отчетные концерты, выпускные экзамены, когда намечен юбилейный концерт школы. У каждого из нас очень много с Любовью Николаевной связано — события, коллективы, творчество. Мы очень любим своего директора. У нас доброжелательная атмосфера в школе, именно она позволяет расцветать творчеству, — говорит Панина.

Как рассказывает преподаватель, сейчас в коллективе совершенно нерабочая атмосфера, все переживают за руководителя, боятся потерять.



Минкульт: «Говорить муниципалитету — вы не правы — мы не можем»

Газета «Реальное время» обратилась с запросом в администрацию Бугульминского района с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию в детской школе искусств. Однако ответа пока не получила. Наша редакция готова предоставить возможность муниципальным властям высказать свою позицию по данному спору.

Наше издание обратилось за комментарием к министру культуры Татарстана Ираде Аюповой. По ее словам, в этом году в министерстве стартовал проект, в рамках которого в случае возникновения подобных споров в учреждениях культуры, а также при обращении граждан, создается комиссия и выезжает на место.

— Нам пришло уже несколько обращений по этому вопросу. Мы планируем выехать в Бугульму, разобраться в ситуации. Но детские школы искусств — это полномочия муниципалитета, и контракт с руководителем заключаем не мы. Поэтому так открыто вмешиваться и говорить, что вы не правы — мы не можем, — заявила Ирада Аюпова, — Еще в школе искусств есть определенные профессиональные компетенции, которые нужны будут руководителю, чтобы осуществлять полномочия директора. Я не знакома с личным делом директора и того человека, которого, возможно, собираются пригласить на эту должность. Меня сейчас извещают коллеги, которые начали разбираться в этой ситуации, что этого директора оставляют на месте, просто закончился срочный трудовой договор и сейчас его перезаключают.

Однако, как говорится в ходатайстве, направленном коллективом школы искусств на имя главы Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Алсу Мифтаховой, «срок действия срочного трудового договора Пискуновой Л.Н. истекает 31 декабря 2021 года». Подписи под письмом в защиту директора поставили все 50 преподавателей, работающих в школе.

Хештег поддержки

С педагогами солидарны и родители. В соцсетях семьи учеников запустили акцию в защиту директора с хэштегом: #поддержимПискуновуЛюбовьНиколаевну. Под постом комментарии с возмущением и недоумением по поводу происходящего оставили почти 80 человек. Против такого произвола выступают и бывшие ученики школы, которые живут сейчас в других городах, и те, кто так или иначе работал с Пискуновой. Кстати, родители воспитанников музшколы тоже написали письма в адрес министра культуры и мэра Бугульмы (копии в распоряжении редакции).

— Она нам как мама, хозяйка большого дома. В школе всегда уютно, дети, когда проходят мимо ее кабинета, она их конфеткой угостит, каждого ребенка знает, вообще всегда приятно в школу приходить. Мы все в шоке, все родители! У меня ребенок говорит, что не будет ходить в музыкальную школу, если там не будет Любови Николаевны. Это беспредел какой-то происходит! Начались проверки, ищут все, чтобы убрать нашего директора, — высказала возмущение по поводу происходящего от имени родителей учеников музыкальной школы мама одного из воспитанников Анастасия Сергеева.

Как рассказали в беседе с корреспондентом «Реального времени» другие родители на место Пискуновой в исполкоме района якобы хотят поставить «своего» человека, не имеющего отношения к сфере культуры, географа по образованию.



«Реальное время» будет следить за развитием событий.