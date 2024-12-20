Единое пособие в России вырастет на 14,8% с 1 января 2025 года

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Глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что с 1 января 2025 года размер единого пособия на ребенка увеличится на 14,8% благодаря росту прожиточного минимума. Это означает, что выплата составит более 17 000 рублей на одного ребенка.

Глава министерства также обратил внимание, что данное пособие получает каждый третий ребенок в стране.



Также Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума, которые будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства.

Рената Валеева