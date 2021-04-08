Источник: врачи НИИ имени Склифосовского не нашли наркотиков в крови Емелина

Врачи НИИ имени Склифосовского в Москве не смогли подтвердить результаты анализов своих казанских коллег и не обнаружили следов наркотиков в крови капитана «Авангарда» Алексея Емелина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, в анализах хоккеиста выявили следы обезболивающих, парацетамола и ибупрофена. Переизбыток этих препаратов мог ударить по самочувствию спортсмена, вызвав у него острую печеночную недостаточность, считают московские врачи.

Каких-либо следов наркотических или запрещенных препаратов в НИИ не обнаружили. Сам хоккеист также опровергает употребление подобных веществ.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, ранее стало известно о госпитализации Алексея Емелина в преддверии второго матча серии плей-офф между «Ак Барсом» и «Авангардом». Чуть позже хоккеист был перевезен из Казани в Москву, где его поместили в реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Накануне МВД выступило с заявлением, что проводят проверку по следам наркотических веществ в анализах Емелина, взятых в столице Татарстана.