При обстреле Рыльска погибли шесть человек

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о последствиях ракетного обстрела города Рыльска.

По предварительным данным, в результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 10 пострадавших, включая 13-летнего подростка, были доставлены в Центральную районную больницу Рыльска с легкими травмами.

Ракета нанесла ущерб инфраструктуре города. Повреждения получили Дом культуры, здание начальной школы №1, ОМК имени Ганина, Рыльский авиационный колледж — филиал МГТУ ГА, офисы СДЭК и Ozon, здание ЗАГСа, а также окна в трех многоквартирных домах. Кроме того, пострадали несколько частных домов и около 15 автомобилей.

Экстренные службы продолжают работать в Рыльске, оценивая ущерб и оказывая помощь пострадавшим и семьям погибших. Врио губернатора Александр Хинштейн выразил соболезнования родным и близким жертв и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Рената Валеева