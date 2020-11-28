События недели: корпоративы на Новый год, 31 декабря оставили рабочим днем, смерть Марадоны

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе «Реальное время» разбиралось, где и за сколько можно провести новогодний корпоратив. Госдума не согласилась дать россиянам выходной 31 декабря. Диего Марадона скончался в 60 лет. В Татарстане одобрили трехдневные выборы. Путин утвердил повышение подоходного налога, Набиуллина предупредила об опасности субсидированной ипотеки, вторая российская вакцина от коронавируса прибыла в Казань.

Как пройдет Новый год?

В Татарстане нельзя рассказать о планах на Новый год со стопроцентной уверенностью.

Пока Роспотребнадзор не запрещает посещать елки и снежные городки. Мероприятия в помещениях ограничат — не больше 100 посетителей.



Барам и ресторанам не сделают поблажек, в новогоднюю ночь они должны закрыться в 00.00 и смогут открыть двери только в 06.00. Несмотря на это ограничение, многие заведения принимают заказы на проведение корпоративов.

Самый дорогой корпоратив предлагает курорт «Свияжские холмы». Там банкетный зал Royal Hall можно снять за 700 тысяч рублей. Залы «Сакура» и «Маяк» обойдутся в 250 и 300 тысяч рублей соответственно.

Ресторан «Пир» готов закрыться за депозит в 700 тысяч рублей. Luciano SPA просит 180 тысяч рублей на тех же условиях, кафе-бар «Носорог» — 100 тысяч.



Фото: luchy-event.ru

Отдыхать 31-го не разрешили

Госдума отклонила законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.

Инициатива исходила от фракции ЛДПР. Депутаты предлагали сделать его нерабочим взамен обычного выходного дня.

Однако в «Единой России» раскритиковали эту инициативу и заявили, что «люди устали отдыхать и хотят работать». Выяснилось также, что в следующем году 31 декабря объявлен выходным днем, а в 2022 и 2023 годах предновогодний день выпадает на субботу и воскресенье.



Марадона умер

В среду, 25 ноября, умер один из знаменитейших футболистов — Диего Марадона.

60-летний спортсмен успел засветиться в десятках скандалов и все равно оставался одним из символов этого вида спорта. «Реальное время» вспомнило, как шел к своей славе Марадона, как он получил свое прозвище «Рука Бога» и каким он останется в нашей памяти.



На прощании со спортсменом его фанаты устроили столкновения с полицией. Марадону похоронили на частном кладбище Bella Vista неподалеку от Буэнос-Айреса рядом с его родителями.



Фото: dw.com

Татарстан утвердил трехдневные выборы

Госсовет Татарстана внес ряд поправок в выборное законодательство республики.

Одна из них позволит проводить трехдневное голосование на различных выборах. Еще документ дал право голосовать на вокзалах и в аэропортах и отменять голосование в случае ЧС.

Обсуждение было бурным, и спикер республиканского парламента Фарид Мухаметшин согласился с необходимостью доработать документ.



Также депутаты Госсовета внесли поправки в бюджет Татарстана, отказались вводить прямые выборы мэра Казани и не стали запрещать торговлю алкоголем в жилых домах.



Рекордный экспорт золота

За 9 месяцев 2020 года экспорт золота из России превысил $12 млрд.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос в 7 раз. Из страны вывезли 211,4 тонны драгоценного металла, что в пять раз больше, чем в 2019-м.

Эксперты объяснили тренд общей нестабильностью на мировых рынках, что закономерно повышает спрос на золото. Отчасти рост экспорта также связан с отказом Центробанка от покупки золота на внутреннем рынке.



Фото: finmarket.ru

«Автодор» изменил трассировку М-12

Делегация «Автодора» приедет в Татарстан, чтобы согласовать последний вариант трассировки платной дороги Москва — Казань.

Похоже, что в компании пошли на компромисс и учли требования жителей Лаишевского района.

Трасса не будет пролегать через Каипы, ее отодвинули от деревни Тарлаши, договорились с владельцами баз отдыха и планируют построить тоннель в районе деревни Орел.

Перед утверждением окончательного маршрута татарстанский Минтранс отвезет сельчан в Петербург, чтобы показать им, как защищены от шума жители городов и поселков вдоль трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург.



Дело Бильгильдеевой

Из дела экс-главы татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой были исключены 127 эпизодов мошенничества.

Однако это связано с тем, что раньше каждый контракт с покупателем агентства недвижимости «Пассаж» рассматривался как отдельный эпизод.

Фото: Ирина Плотникова

В конце октября Бильгильдеевой предъявили новое обвинение — по шести эпизодам мошенничества в особо крупном размере. А общий ущерб увеличился до 38,3 млн рублей. Суд установил обвиняемой предельный срок ознакомления с 67 томами ее дела — до 4 декабря.

Дольщики «Золотой середины» не могут получить компенсации

Дольщики «свеевского» ЖК «Золотая середина», которые купили квартиры в лишних этажах дома, не могут добиться возмещения стоимости жилья, которое уничтожили по решению суда.

Им обещали выплатить компенсацию, но теперь в федеральном фонде защиты прав дольщиков говорят об отсутствии механизмов восстановления прав на квартиры в таком нестандартном случае. Там обещают завершить строительство многострадального дома как положено по документам — до 9 этажей.

Фонд поддержки обманутых дольщиков РТ обещает помочь, но пока не может объяснить как.



Фото: evening-kazan.ru

«Налог для богатых», предустановка русского ПО и пузырь льготной ипотеки

С 1 января 2021 года в России запрещено продавать смартфоны и другие гаджеты без предустановленных российских программ. В списке 16 приложений, которые обязательно должны быть установлены на всех устройствах еще до продажи.



Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога для физических лиц (НДФЛ). С 1 января 2021-го россияне, зарабатывающие более 5 млн рублей в год, будут платить 15% налога с той суммы, что будет превышать эти 5 миллионов.



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