В РФ выделят 120 млрд рублей на проекты по недропользованию

Недропользование финансируется через госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов»

Фото: Динар Фатыхов

На проекты по недропользованию в ближайшую трехлетку планируется выделить 120 млрд рублей. Об этом в Госдуме заявил глава Минприроды Александр Козлов, передает ТАСС.

По его словам, недропользование финансируется через госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов» — это государственные деньги, при этом компании-недропользователи также вкладывают средства в отрасль.

— Планируем, что за три года геологи разведают запасы вольфрама, лития, марганца, молибдена, титана, урана, золота, серебра, меди, нефти и газа. Кроме того, финансированием обеспечен первый этап новой программы «Уран России», — сказал министр.

Козлов также отметил, что в бюджете заложены средства на техническое перевооружение государственного сектора геологоразведки и выполнение работ по контрактам с Международным органом по морскому дну.

Ранее сообщалось, что Путин поручил выделить регионам не менее 100 млрд рублей. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Алсу Сабирзанова