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Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет

19:24, 25.11.2020 2
Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет
Фото: presidencia.gov.ar

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Он умер в больнице от сердечного приступа, сообщает CNN Brasil.

Этой осенью Марадона уже попадал в больницу и перенес сложную операцию.

Диего Армандо Марадона — аргентинский футболист, признанный одним из самых лучших игроков 20 века. Голосование на сайте ФИФА поставило его на первое место, но по версии футбольной Комиссии ФИФА он занимает третье место среди лучших игроков минувшего столетия.

В составе сборной Аргентины завоевал кубок Чемпионата мира по футболу в 1986 году. Через четыре года сборная заняла второе место в ЧМ.

Известен не только спортивными достижениями, но и скандальным поведением. Его выгоняли из спорта из-за пристрастия к наркотикам, за хранение кокаина его отправляли под арест. Также футболист отметился стрельбой по журналистам из пневматической винтовки.

 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 19:38
    ушла эпоха
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  • Анонимно 19:43
    Яркую жизнь прожил,царство небесное...
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