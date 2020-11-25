Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет. Он умер в больнице от сердечного приступа, сообщает CNN Brasil.



Diego Maradona has died at the age of 60. Before Messi & Ronaldo there was the age old question of who was better: Pele or Maradona?pic.twitter.com/S1ZpmUYlOn — Carson Cunningham (@KOCOCarson) November 25, 2020

#BREAKING Football great Maradona in critical condition: Argentine TV pic.twitter.com/evxk4FlKNI — AFP News Agency (@AFP) November 25, 2020

Этой осенью Марадона уже попадал в больницу и перенес сложную операцию.



Диего Армандо Марадона — аргентинский футболист, признанный одним из самых лучших игроков 20 века. Голосование на сайте ФИФА поставило его на первое место, но по версии футбольной Комиссии ФИФА он занимает третье место среди лучших игроков минувшего столетия.

В составе сборной Аргентины завоевал кубок Чемпионата мира по футболу в 1986 году. Через четыре года сборная заняла второе место в ЧМ.

Известен не только спортивными достижениями, но и скандальным поведением. Его выгоняли из спорта из-за пристрастия к наркотикам, за хранение кокаина его отправляли под арест. Также футболист отметился стрельбой по журналистам из пневматической винтовки.