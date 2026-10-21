ФАС оштрафовала газораспределительные компании на 286,55 млн рублей

За нарушения при подключении новых потребителей к сетевому газу вынесено 199 постановлений

Фото: Реальное время

За девять месяцев 2026 года газораспределительные компании были оштрафованы на 286,55 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

За нарушения при подключении новых потребителей к сетевому газу вынесено 199 постановлений. Сумма штрафов по ним составила 81,4 млн рублей. Еще 552 постановления вынесены в рамках программы бесплатной догазификации на 205,15 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны газораспределительных организаций служба незамедлительно принимает меры реагирования.

Ранее сообщалось, что бизнес попросил ФАС проверить изменение условий участия продавцов в маркетинговых акциях Ozon.



Зульфат Шафигуллин