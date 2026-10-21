Власти Казани определили дни, когда парковки будут бесплатными в 2027 году
Речь идет о праздничных днях и днях отдыха, связанных с переносом праздников
Исполком Казани определил дни, когда местные парковки в городе будут бесплатными в 2027 году. В общей сложности таких дней будет не менее 18. Соответствующий проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно документу, муниципальные парковки станут бесплатными в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников:
- 1, 4 — 8 января;
- 22, 23 февраля;
- 8 марта;
- 3, 10 мая;
- 14 июня;
- 30 августа;
- 4, 5 ноября;
- 31 декабря.
Кроме того, «без взимания платы» казанский паркинг проработает в Ураза-байрам и Курбан-байрам. Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями придется празднование этих событий, определят позднее указом раиса Татарстана.
Ранее сообщалось, что в Казани в конце месяца могут перекрыть движение в центре города.
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