Власти Казани определили дни, когда парковки будут бесплатными в 2027 году

Речь идет о праздничных днях и днях отдыха, связанных с переносом праздников

Фото: Мария Зверева

Исполком Казани определил дни, когда местные парковки в городе будут бесплатными в 2027 году. В общей сложности таких дней будет не менее 18. Соответствующий проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, муниципальные парковки станут бесплатными в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников:

1, 4 — 8 января;

22, 23 февраля;

8 марта;

3, 10 мая;

14 июня;

30 августа;

4, 5 ноября;

31 декабря.

Кроме того, «без взимания платы» казанский паркинг проработает в Ураза-байрам и Курбан-байрам. Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями придется празднование этих событий, определят позднее указом раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани в конце месяца могут перекрыть движение в центре города.

Никита Егоров