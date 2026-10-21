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Власти Казани определили дни, когда парковки будут бесплатными в 2027 году

15:46, 21.10.2026

Речь идет о праздничных днях и днях отдыха, связанных с переносом праздников

Власти Казани определили дни, когда парковки будут бесплатными в 2027 году
Фото: Мария Зверева

Исполком Казани определил дни, когда местные парковки в городе будут бесплатными в 2027 году. В общей сложности таких дней будет не менее 18. Соответствующий проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, муниципальные парковки станут бесплатными в праздничные дни и дни отдыха, связанные с переносом праздников:

  • 1, 4 — 8 января;
  • 22, 23 февраля;
  • 8 марта;
  • 3, 10 мая;
  • 14 июня;
  • 30 августа;
  • 4, 5 ноября;
  • 31 декабря.

Кроме того, «без взимания платы» казанский паркинг проработает в Ураза-байрам и Курбан-байрам. Дни, на которые в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями придется празднование этих событий, определят позднее указом раиса Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Казани в конце месяца могут перекрыть движение в центре города.

Никита Егоров

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