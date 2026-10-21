Путин начал переговоры со спецпредставителем США Уиткоффом

Встреча проходит на фоне посреднических усилий США по сближению позиций Москвы и Киева

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

В начале переговоров Путин поблагодарил Дональда Трампа за внимание к проблеме урегулирования на Украине и поинтересовался результатами переговоров в Осло. Встреча проходила на фоне посреднических усилий США по сближению позиций Москвы и Киева.

Также Путин заявил об освобождении 73-летнего американца Стивена Хаббарда, осужденного за наемничество. По словам российского лидера, тот уже находится в аэропорту Пулково.

Спецпосланник Трампа поблагодарил Путина за освобождение американца. Ранее с такой просьбой к российскому президенту обращался Дональд Трамп.

Хаббард был задержан в апреле 2022 года.



Зульфат Шафигуллин