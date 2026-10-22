Разрыв между зарплатами в регионах России достиг 201 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная зарплата по стране достигла 109,5 тыс. рублей, увеличившись на 9,5% в годовом выражении.

Фото: Динар Фатыхов

В июле разница между наибольшей и наименьшей средней зарплатой в российских регионах составила 201 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистики.

Максимальный показатель зафиксирован на Чукотке (243,7 тыс. рублей), минимальный — в Ингушетии (42,7 тыс. рублей).

Среднемесячная начисленная зарплата по стране достигла 109,5 тыс. рублей, увеличившись на 9,5% в годовом выражении. Показатель рассчитывается до вычета налогов, включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими окладами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среднюю зарплату более 150 тыс. рублей в июле получали только в семи регионах, включая Чукотку, Магаданскую область, Москву и Ямало-Ненецкий АО.

Напомним, ранее стало известно, что задолженность по зарплате в России в сентябре выросла до 2,54 млрд рублей. По сравнению с августом данная сумма увеличилась на 115 млн рублей.

Зульфат Шафигуллин