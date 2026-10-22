Разработчики предложили объединить льготы для перехода на российское ПО

По оценкам интеграторов, это позволит вдвое сократить расходы на цифровую трансформацию, где минимальный бюджет проекта составляет от 1 до 5 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Российские IT-разработчики на форуме в Казани предложили объединить инвестиционный налоговый вычет в 3% и ускоренную амортизацию в один механизм поддержки. Соответствующая инициатива была поддержана спикерами на панельной сессии «Формирование рынка НППА: механизмы льготного финансирования и якорные проекты цифровой трансформации», сообщает корреспондент «Реального времени».

Инициатива предполагает, что промышленные предприятия при замещении критической инфраструктуры смогут применять обе льготы одновременно, а не выбирать одну из них. По оценкам интеграторов, это позволит вдвое сократить расходы на цифровую трансформацию, где минимальный бюджет проекта составляет от 1 до 5 млрд рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Технический директор компании «Позитив Текнолоджис» Ильяс Киреев уточнил, что переговоры о внедрении механизма ведутся с нефтегазовыми и энергетическими компаниями. В настоящее время идея находит поддержку у налоговых органов и в субъектах РФ, при этом замглавы Минпромторга Василий Шпак не исключил корректировки действующего механизма.

Для преодоления недоверия к отечественным решениям представители «Уралхима» и «Газпромнефти» призвали запустить массовое пилотирование российских программно-аппаратных комплексов. По словам директора по развитию бизнеса компании «Скала» Михаила Гилязова, текущий коэффициент ускорения амортизации равен трем, что позволяет списать оборудование за один год и восемь месяцев вместо пяти лет.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно данным Института статистических исследований НИУ ВШЭ за 2024 год, только 35% из более чем 1000 опрошенных промышленных компаний увеличили инвестиции в цифровое развитие.

Подробнее с деталями инициативы IT-разработчиков можно ознакомиться в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин