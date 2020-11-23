Российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в стране гаджеты
Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного программного обеспечения на электронные устройства. Постановление правительства опубликовали на портале правовой информации.
Согласно документу, российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.
В список обязательных к установке программ вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища и т.д. Правом на них должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин России.
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