Российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в стране гаджеты

Правительство утвердило правила обязательной предустановки отечественного программного обеспечения на электронные устройства. Постановление правительства опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, российское ПО будут устанавливать на все продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, умные телевизоры, произведенные после 1 января 2021 года.

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В список обязательных к установке программ вошли поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, программы для доступа в облачные хранилища и т.д. Правом на них должны владеть Россия, субъект Федерации, российское юрлицо или гражданин России.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения создает российский аналог TikTok для школьников.