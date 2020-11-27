Следком закрыл 120 эпизодов дела Рушании Бильгильдеевой, но готовит его к суду

Размер предполагаемого ущерба от действий экс-главы справороссов Татарстана вырос до 38,3 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

До 30 декабря уголовное дело бывшего казанского депутата и экс-лидера татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой может быть направлено для утверждения обвинения в прокуратуру Татарстана. Накануне суд установил этой обвиняемой в аферах предельный срок ознакомления с 67 томами ее дела — до 4 декабря. Об уголовных чтениях по 15-60 минут в день, а также «технической амнистии» Бильгильдеевой по 127 эпизодам на фоне появления новых потерпевших и роста ущерба — в материале «Реального времени».

В новом обвинении — 11 эпизодов и 136 потерпевших



— Мне даже психологически тяжело читать материалы дела, — призналась обвиняемая Рушания Бильгильдеева на вчерашнем заседании Приволжского райсуда Казани.

За санкцией суда обратилась следователь Евгения Романова из 4-го отдела по особо важным делам о преступлениях в сфере экономике Следкома по РТ. Она обвинила фигурантку дела и ее адвоката Мидхата Курманова в умышленном затягивании процедуры ознакомления с томами дела — третьей по счету. Две первые закончились возвратом материалов на допрасследование — сначала прокуратурой, затем — решением Вахитовского райсуда Казани. Тогда суд, в частности, не согласился с квалификацией в 133 эпизода — по каждому из пострадавших покупателей земельных участков и услуг по прокладке коммуникаций в три коттеджных поселка.

Летом дело вернулось в Следком, а 22 сентября следователь Романова вынесла постановление о частичном прекращении преследования Бильгильдеевой по 127 эпизодам ее дела, ранее квалифицированным по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения). Однако 23 октября экс-учредителю агентства недвижимости «Пассаж» предъявили новое обвинение — по шести эпизодам ч.3 ст. 159 УК РФ и пяти эпизодам ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Причем общий ущерб, установленный следствием, увеличился до 38 млн 294 тысяч рублей.

В три эпизода объединили покупателей земли, не дождавшихся прокладки газа, воды и обещанного благоустройства в коттеджных проектах Бильгильдеевой

В три эпизода объединили покупателей земли, не дождавшихся прокладки газа, воды и обещанного благоустройства в коттеджных проектах Бильгильдеевой «Радужный», «Восточное Державино» и «Студенцы». Отдельными эпизодами оставили шесть покупателей, которые не получили еще и земельных участков. Седьмой еще в 2012-м году оплатил коммуникации по шести участкам авансом, построил на одном таунхаус, однако без воды и газа продать его так и не смог. А деньги ему не вернули. Еще один эпизод дела касается партийного проекта «Справедливое ЖКХ». По версии следствия, в 2016-м Бильгильдеева обманом получила 550 тысяч рублей с директора УК «Яшьлек» в Набережных Челнах, обещая организовать перевод под его управление 20-ти многоэтажек в Казани.

Как выяснило «Реальное время», за время дополнительного следствия статус потерпевших получили еще двое обратившихся с заявлениями. Один остался без коммуникаций в Студенцах Верхнеуслонского района, другой не получил и участка в деревне Восточное Державино Высокогорского района. Таким образом общее число потерпевших по делу сейчас составляет 136 человек.

Вину бывший кандидат в президенты Татарстана Рушания Бильгильдеева не признает.

Следователь: «Затягивают умышленно — вчера вообще 15 минут были»

На старте заседания адвокат обвиняемой Мидхат Курманов попросил показать ему ордер коллеги — защитника потерпевших Игоря Турушева. После чего заявил ходатайство — удалить его с заседания, поскольку в ордере не указаны фамилии конкретных потерпевших. Турушев сообщил, что фамилии всех на маленьком листочке ордера не уместятся, а надлежащий договор с ними у него заключен еще больше года назад.

"22 сентября эти дела прекращены, поэтому Турушев не может их представлять», настаивал Курманов. Помощник прокурора Приволжского района Казани Наталья Кожевникова возражала. Судья Рафаэль Бакиров ходатайство отклонил и поставил вопрос — можно ли продолжать заседание без второго, московского адвоката обвиняемой. «На данный момент соглашение с Данилюк Ларисой Александровной не продлено», — уточнила Рушания Бильгильдеева. Турушев счел этот ответ уклончивым — «не продлен, но и не расторгнут». Процесс продолжился.

Турушев сообщил, что фамилии всех на маленьком листочке ордера не уместятся, а надлежащий договор с ними у него заключен еще больше года назад

В своем ходатайстве следователь Евгения Романова попросила установить обвиняемой и ее адвокатам срок ознакомления с делом до 1 декабря. Она сообщила, что с 12 ноября Бильгильдеева и Курманов за девять рабочих дней изучили 9 томов из 67-ми. Но ни разу чтение не заняло больше 1,5 часов рабочего дня.

«Затягивают умышленно — приходят ежедневно, но знакомятся категорически малое количество времени. Вчера они у меня были вообще 15 минут. В понедельник — полчаса. До этого — по часу», — пояснила Романова.

С ее слов, из 67 томов дела — с апрельского ознакомления добавились всего три. Причем, защите представлены фотокопии 66 томов. «Такая стратегия защиты избирается уже не в первый раз. При первом ознакомлении судом выносилось решение об ограничении», — напомнила следователь. Еще уточнила — адвокат Данилюк извещалась о следственных действиях, но на ознакомлении не появилась ни разу и ответа на запрос о ее участии в деле не направила. Следователь не исключает, что пропавшая защитница объявится и процедуру ее ознакомления придется начинать с нуля.

Мидхат Курманов упрекнул представителя Следкома — «мы пришли в понедельник и 40 минут прождали в коридоре». Евгения Романова парировала: «Договаривались на 9-9.30, а вы пришли в 8.45, и были всего 15 минут». Адвокат уточнил — вы считаете за оставшиеся четыре дня (до 1 декабря) возможно ознакомиться с оставшимися 58 томами? Следователь сказала — возможно, ведь основные материалы давно изучены, но поинтересовалась — а сколько времени нужно защите.

«Затягивают умышленно — приходят ежедневно, но знакомятся категорически малое количество времени. Вчера они у меня были вообще 15 минут. В понедельник — полчаса. До этого — по часу», — пояснила Романова

— Вот сколько получится — столько получится. Мы собираемся писать 127 жалоб, 127 ходатайств и 127 заявлений. Поэтому нам на это надо время. Ознакомление не означает — просто фотокопии снял, — отвечал защитник.

Представитель прокуратуры поддержала ходатайство об ограничении срока. Адвокат потерпевших занял ту же позицию. «Знакомиться с одним томом в день, я считаю, это роскошество. К тому же материалы не изменились. Обвинение только перепредъявлено. Такое поведение обвиняемой и ее защитника грубо нарушает право потерпевших на доступ к правосудию», — считает Игорь Турушев.

Защита: «Предъявлено совершенно иное обвинение»

Сама Рушания Бильгильдеева назвала ходатайство следователя необоснованным и незаконным. А еще напомнила суду — бывший министр юстиции РТ приступил к ее защите лишь в марте текущего года, так как ранее Приволжский суд выносил ограничение по другим адвокатам.

Претензии в части отсутствующей москвички Данилюк обвиняемая не принимает: «На сегодняшний день с ней соглашения нет, но уважаемый суд, я даже сегодня имею право заключить другое соглашение с другим защитником. У меня нет никаких намерений умышленно затягивать ознакомление». По мнению бизнес-леди, первое ограничение в ознакомлении в декабре 2019-го ущемило ее права:

— Я лично не смогла все дело изучить. Затем в апреле также не смогла сама лично все дело полностью сесть и прочитать. Потому что у меня, кроме этого, была трудовая деятельность.

Обвиняемая посетовала, что не владеет как Курманов навыками скорочтения, а потому при ознакомлении в Следкоме просто сидит рядом и сверяет ранее заготовленные вопросы по изучаемому тому

Бильгильдеева остается директором и учредителем «Инновационно-образовательного центра «Эврика», а также владелицей ДНТ «Державино» и Ассоциации НП «Коттеджный поселок «Орловское». Последние два месяца не работает — ввиду домашнего ареста. К слову, защита надеется добиться его отмены в кассации.

Обвиняемая посетовала, что не владеет как Курманов навыками скорочтения, а потому при ознакомлении в Следкоме просто сидит рядом и сверяет ранее заготовленные вопросы по изучаемому тому. «А потом уже дома я сижу и читаю эти 250-260 страниц», пояснила она.

Адвокат потерпевших тут же предложил изменить ранее выбранный порядок совместного ознакомления защитника и обвиняемой: «Если Курманов занят, Рушание Габдулахатовне ничто не мешает больше времени находиться в кабинете следователя». Та сообщила, что лишь недавно закрыла больничный после двухсторонней пневмонии и бронхита.

— Длительное время в общественном месте представляет лично для меня, для моего здоровья угрозу, что будет рецидив. И я это чувствую, — призналась она. — Поэтому мы выработали свою систему вместе с адвокатом, и в домашних условиях у меня есть возможность этот том внимательно изучить. Мне нужна именно совместная работа с адвокатом. Я не имею юридического образования. У меня — педагогическое. Мне морально очень тяжело что-то выявить в материалах дела, чтобы подготовиться к своей защите. Потому что даже психологически тяжело читать материалы дела.

Курманов сообщил, что кроме упомянутых выше 127 жалоб и такого же количества ходатайств и заявлений, планирует повторно обжаловать отказ в проведении экспертизы, очных ставок и дополнительных допросов свидетелей

Адвокат Мидхат Курманов в прениях возмутился — не пропустили ни дня, за 9 дней ознакомились с 9 томами и получили ходатайство, что надо закончить за 4 дня. На вопрос судьи Рафаэля Бакирова о краткосрочном ознакомлении, защитник дал ответ — что работа на этом не заканчивается: «Приезжаем к ней домой и обсуждаем каждое заявление, пояснение, которое там есть, каждый рапорт обсуждаем и записываем у себя в дневнике — для подготовки жалоб, ходатайств и возражений»

Курманов сообщил, что кроме упомянутых выше 127 жалоб и такого же количества ходатайств и заявлений, планирует повторно обжаловать отказ в проведении экспертизы, очных ставок и дополнительных допросов свидетелей, что вели строительно-монтажные работы в поселках. «Предъявлено новое, совершенно иное обвинение, соответственно мы должны смотреть материалы уже для защиты от нового обвинения — другим взглядом», объяснял суду адвокат и просил отказать следствию.

Суд удалился в совещательную комнату и примерно через полчаса огласил решение о частичном удовлетворении ходатайства. Срок ознакомления Бильгильдеевой, Курманову и Данилюк установить до 4 декабря, а в части того же требования к неопределенному кругу защитников — отказать.