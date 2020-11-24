Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в Казань

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» поступила на пострегистрационные исследования в девять клиник, в том числе и в Казани. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.



«Вакцина («ЭпиВакКорона») поступила в девять медицинских организаций: в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде, где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований», — говорится в сообщении.

Добровольцы для испытания вакцины «ЭпиВакКорона» старше 60 лет набраны. Продолжается набор участников старше 18 лет.

До конца 2020 года планируют выпустить 50 тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона».



Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что Татарстан вошел в список площадок, где проведут третий этап пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса от «Вектора».

