Татарстан получил благодарность Минспорта за проведение Спартакиады народов России

Спартакиада прошла с августа по октябрь 2026 года на территории семи регионов России

Фото: Динар Фатыхов

Республику Татарстан наградили за проведение Всероссийской Спартакиады народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.

Благодарность министра спорта из рук замминистра Алексея Морозова на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске получил замминистра спорта республики Ильдар Садриев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Спартакиада прошла с августа по октябрь 2026 года на территории семи регионов России. Татарстан принял соревнования по 11 видам спорта. Турнир проводился в рамках реализации Государственной программы «Спорт России».

Напомним, ранее стало известно, что в 2028 году в Казани пройдут Всемирные игры кочевников.

Зульфат Шафигуллин