Татарстан получил благодарность Минспорта за проведение Спартакиады народов России
Спартакиада прошла с августа по октябрь 2026 года на территории семи регионов России
Республику Татарстан наградили за проведение Всероссийской Спартакиады народов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта РТ.
Благодарность министра спорта из рук замминистра Алексея Морозова на форуме «Россия — спортивная держава» в Красноярске получил замминистра спорта республики Ильдар Садриев.
Спартакиада прошла с августа по октябрь 2026 года на территории семи регионов России. Татарстан принял соревнования по 11 видам спорта. Турнир проводился в рамках реализации Государственной программы «Спорт России».
Напомним, ранее стало известно, что в 2028 году в Казани пройдут Всемирные игры кочевников.
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