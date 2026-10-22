Путин наградил Григоренко и Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Награда вручена за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Дмитрия Григоренко и первого заместителя председателя Госдумы Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Награда вручена за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.
Дмитрий Григоренко является заместителем председателя правительства — руководителем аппарата кабмина, Виталий Савельев — вице-спикером Госдумы.
Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил президенту страны Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство.
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