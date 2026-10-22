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Путин наградил Григоренко и Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»

09:45, 22.10.2026

Награда вручена за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.

Путин наградил Григоренко и Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении вице-премьера Дмитрия Григоренко и первого заместителя председателя Госдумы Виталия Савельева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Награда вручена за большой вклад в решение важных государственных задач и многолетнюю добросовестную работу.

взято с telegram-канала правительства России

Дмитрий Григоренко является заместителем председателя правительства — руководителем аппарата кабмина, Виталий Савельев — вице-спикером Госдумы.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил президенту страны Владимиру Путину новые кандидатуры в правительство.

Зульфат Шафигуллин

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