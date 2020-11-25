Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки следует своевременно завершить
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% следует своевременно завершить. Это позволит избежать «пузырей» на финансовом рынке.
«Действует льготная программа кредитования, [...] но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — цитирует Набиуллину ТАСС.
По мнению главы ЦБ РФ, рост цен на жилье должен быть соразмерен динамике доходов населения.
Ранее Набиуллина уже отмечала, что рост цен на недвижимость нивелировал снижение ставок по ипотеке.
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