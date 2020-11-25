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Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки следует своевременно завершить

16:22, 25.11.2020
Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки следует своевременно завершить
Фото: kremlin.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что программу льготной ипотеки под 6,5% следует своевременно завершить. Это позволит избежать «пузырей» на финансовом рынке.

«Действует льготная программа кредитования, [...] но одновременно уже виден рост цен на жилье на первичном рынке, который опережает и инфляцию, и рост доходов населения. В итоге доступность жилья для людей может упасть, несмотря на льготную ставку», — цитирует Набиуллину ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению главы ЦБ РФ, рост цен на жилье должен быть соразмерен динамике доходов населения.

Ранее Набиуллина уже отмечала, что рост цен на недвижимость нивелировал снижение ставок по ипотеке.

Общество Татарстан
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