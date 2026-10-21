В Татарстане разработали план работ в период паводка в 2027 году

До 1 марта в ряде населенных пунктов следует подготовить вертолетные площадки

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане разработали план мероприятий, которые помогут предотвратить негативные последствия паводка в 2027 году. Документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно материалам, до 1 марта следующего года возле населенных пунктов, подверженных подтоплению, следует подготовить временные вертолетные площадки для оказания помощи населению. До 5 марта 2027-го рабочая группа комиссии должна составить график проверок по выполнению соответствующих мероприятий в районах республики, а также подготовить характеристики ожидаемого половодья, прогноз максимальных уровней воды на татарстанских реках, сроков их вскрытия и очищения водохранилищ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

До 19 марта сотрудники МЧС Татарстана обязаны начать выезжать в города и села, находящиеся в зоне высокого риска затопления, где будут помогать местным властям в подготовке и проведении противопаводковых мероприятий. Кроме того, к этой дате нужно провести заседания по готовности к паводку, разработать план частичной эвакуации населения и животных, провести тренировки по спасению для оперативных групп и подготовить всю необходимую технику для спасательных операций.

Еще в течение всего марта в Татарстане планируют распилить лед на затороопасных участках водных объектов республики.

Помимо этого, в период всего паводка в республике будут проводить взрывные работы на участках малых рек по ликвидации ледовых заторов, следить за качеством поверхностных вод в местах накопления жидких отходов, хранения ядохимикатов и очистных сооружений, уведомлять татарстанцев о правилах поведения в период половодья, контролировать режим работы водохранилищ, чистить водопропускные трубы, ливневки и проверять линии электропередач, подстанций, трансформаторных подстанций, укреплять мосты и прочие дорожные сооружения.

Ранее сообщалось, что девять российских туристов не могут выбраться из Непала из-за паводка.

Никита Егоров