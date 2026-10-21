Казанские медики получили гранты на изучение воспалений и влияния омеги-3

По условиям гранта команды медиков будут получать до 2 млн рублей ежегодно в течение двух лет

Фото: Максим Платонов

Российский научный фонд (РНФ) одобрил финансирование двух проектов Казанского государственного медицинского университета на 2027—2028 годы. Каждая из команд будет получать до 2 млн рублей ежегодно.

Проект старшего преподавателя Юлии Одношивкиной посвящен оценке бета-адренергической дисрегуляции при остром воспалении. Старший научный сотрудник Оюна Кожевникова изучит влияние омеги-3 на экспрессию генов и синаптическую передачу при гиперхолестеринемии.

Научным руководителем первого проекта выступает Алексей Петров, который в октябре 2026 года вошел в глобальный список самых цитируемых ученых мира по версии Scopus.

Ректор Казанского ГМУ Айрат Фаррахов связал успех с 220-летием казанской физиологической школы.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Успех наших молодых исследователей на конкурсе РНФ — это закономерный результат преемственности поколений в казанской медицинской школе. В этом году исполняется 220 лет казанской физиологической школе, и такой результат — это не просто признание личных заслуг наших молодых коллег, но и яркое подтверждение высокой конкурентоспособности научной школы вуза на федеральном и глобальном уровнях, — заявил ректор КГМУ Айрат Фаррахов.

Всего по итогам федерального отбора поддержку РНФ получили 853 проекта со всей страны.

Напомним, ранее ученые Казанского ГМУ вошли в список самых цитируемых исследователей мира по версии базы данных Scopus.

Зульфат Шафигуллин