В Аргентине начались беспорядки на церемонии прощания с Марадоной
В интернете появились видеозаписи столкновения полиции с поклонниками Марадоны, которые пришли на церемонию прощания со своим кумиром.
Инцидент случился после того, как фанаты, пришедшие на церемонию, начали выходить за ограждения. Из-за этого полиция применила силу.
Напомним, ранее стало известно о смерти легендарного футболиста. Марадона умер в больнице от остановки сердца в возрасте 60 лет.
Церемония прощания проходит в Буэнос-Айресе в официальной резиденции президента Аргентины и продлится двое суток.СпортФутболПроисшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым