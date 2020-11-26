В Аргентине начались беспорядки на церемонии прощания с Марадоной

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В интернете появились видеозаписи столкновения полиции с поклонниками Марадоны, которые пришли на церемонию прощания со своим кумиром.

Инцидент случился после того, как фанаты, пришедшие на церемонию, начали выходить за ограждения. Из-за этого полиция применила силу.

Напомним, ранее стало известно о смерти легендарного футболиста. Марадона умер в больнице от остановки сердца в возрасте 60 лет.

Церемония прощания проходит в Буэнос-Айресе в официальной резиденции президента Аргентины и продлится двое суток.