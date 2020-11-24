Основатель сети аттракционов «Дом вверх дном» умер от малярии — его отец обвинил в этом врачей

Владелец корпорации Big Funny, развивающей сеть аттракционов «Дом вверх дном» и «Музей иллюзий», Александр Донской умер в Ижевске от малярии. Его отец возлагает часть ответственности на врачей, пытавшихся сначала лечить бизнесмена от коронавируса.

«Ему назначили лечение как при ковиде. Но оно не помогало. Саше становилось все хуже и хуже», — приводит «Комсомольская правда» слова отца предпринимателя и бывшего мэра Архангельска Александра Донского-старшего.



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Донской-младший вернулся в Россию после поездки на Занзибар. После этого он решил объехать 10 городов, чтобы осмотреть новые локации и придумать концепции для музеев. Сначала он побывал в Казани, а затем добрался до Ижевска. Там, в гостинице, предприниматель почувствовал себя плохо. Вскоре его положили в больницу. Причем в ковидный госпиталь. Только через какое-то время родственники добились перевода бизнесмена в обычную больницу и постановки диагноза, оказалось, что Донской заболел малярией.

Лекарство от малярии близкие не смогли найти ни в Казани, ни в Ижевске. Везти препараты пришлось из Москвы. Однако к этому времени бизнесмен умер.

«Что же получается? Это ведь означает не просто проблемы с диагностикой, это означает, что ее — диагностики — вообще нет. Получается, врачи просто убили моего сына», — сказал Александр Донской-старший.

В Минздраве Удмуртии ответили, что родственники могут затребовать служебную проверку.

Ранее «Реальное время» писало об открытии музея Fun Box в Казани и о том, что ни Донской-младший, ни Донской-старший не приехали на запуск новой локации сети своих развлекательных площадок.