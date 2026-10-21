Россия и Китай намерены упростить взаимные поездки граждан

Об этом говорится в совместном коммюнике глав правительств РФ и КНР по итогам 31-й регулярной встречи

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Китай видят положительное влияние безвизового режима и хотят продолжить усилия по упрощению взаимных поездок. Об этом говорится в совместном коммюнике глав правительств РФ и КНР по итогам 31-й регулярной встречи, передает ТАСС.

В документе отмечается, что Москва и Пекин намерены «продолжать совместные усилия по дальнейшему упрощению взаимных поездок граждан».

Стороны также отметили положительное влияние безвизового режима на расширение туристических обменов и приветствовали взаимное решение о его продлении до конца 2027 года.

Ранее сообщалось, что Китай готовит встречу лидеров России, США и КНР. Возможность трехстороннего саммита обсуждалась на встрече Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Алсу Сабирзанова