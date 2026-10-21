Минпросвещения установило порядок выставления оценки за поведение в школах

Учителю предстоит проанализировать дисциплинированность ребенка и соблюдение им норм взаимодействия с обучающимися и со взрослыми

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России установило порядок выставления оценки за поведение в школах в этом учебном год. Об этом со ссылкой на письмо ведомства пишет РИА «Новости».

Предусмотрены три оценки поведения: образцовое, допустимое и недопустимое. Учителю предстоит проанализировать:

дисциплинированность ребенка;

соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми;

правомерность поведения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставить оценку будет классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Учитываются комментарии других учителей и дополнительные сведения, полученные от дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, а также советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрацией школы.



В текущем учебном году ведется апробация новой системы оценки поведения школьников — она охватывает учащихся со 2‑го по 8‑й класс. В каждом регионе для тестирования системы отобрали как минимум 10 общеобразовательных учреждений.

Напомним, Минобрнауки России предлагает учитывать победы в олимпиадах при поступлении в вузы только ученикам 10—11-х классов, где уровень заданий соответствует университетскому.



Галия Гарифуллина