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Минпросвещения установило порядок выставления оценки за поведение в школах

08:36, 21.10.2026

Учителю предстоит проанализировать дисциплинированность ребенка и соблюдение им норм взаимодействия с обучающимися и со взрослыми

Минпросвещения установило порядок выставления оценки за поведение в школах
Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения России установило порядок выставления оценки за поведение в школах в этом учебном год. Об этом со ссылкой на письмо ведомства пишет РИА «Новости».

Предусмотрены три оценки поведения: образцовое, допустимое и недопустимое. Учителю предстоит проанализировать:

  • дисциплинированность ребенка;
  • соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися и со взрослыми;
  • правомерность поведения.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ставить оценку будет классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также года. Учитываются комментарии других учителей и дополнительные сведения, полученные от дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, а также советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и администрацией школы.

В текущем учебном году ведется апробация новой системы оценки поведения школьников — она охватывает учащихся со 2‑го по 8‑й класс. В каждом регионе для тестирования системы отобрали как минимум 10 общеобразовательных учреждений.

Напомним, Минобрнауки России предлагает учитывать победы в олимпиадах при поступлении в вузы только ученикам 10—11-х классов, где уровень заданий соответствует университетскому.

Галия Гарифуллина

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