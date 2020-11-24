Россия потеряла золота на $12 миллиардов

Продажи золота за границу за 9 месяцев превысили объемы за весь прошлый год, достигнув 12 млрд долларов

Как подсчитало «Реальное время», экспорт русского золота за девять месяцев года вырос в 7 раз. Его продажи уже превысили объемы прошлого года и составили более 12 млрд долларов. При этом, треть объемов проданного за рубеж металла пришлась только на сентябрь. Эксперты объяснили тренд общей нестабильностью на мировых рынках, что закономерно повышает спрос на самый любимый консервативный актив инвесторов. Кроме того, большое влияние оказали осеннее ухудшение эпидситуации по коронавирусу, а также новая политика Центробанка. Ни о какой распродаже золотовалютных резервов якобы для покрытия выпадающих нефтегазовых доходов речи, конечно, не идет. Торгуют металлом частные золотодобывающие компании, а продавать золото в таких объемах (при ежегодном производстве в России более 300 тонн) на внутреннем рынке в условиях коронакризиса и экономических потрясений фактически некому. С ростом спроса на золото расширилась и география регинов-экспортеров, так их в число попала Кострома, где промышленная добыча драгметалла началась всего несколько лет назад.

Основные импортеры русского золота



Экспорт произведенного в России золота в этом году резко вырос и продолжает расти темпами, сравнимыми с гиперинфляцией в 90-х годах. Только за 9 месяцев из страны вывезли 211,4 тонн драгоценного металла или в 5 (!) раз больше, чем за тот же период прошлого года (тогда объем экспорта не превысил и 40 тонн).



В стоимостном выражении — объем экспорта вырос почти в семь раз: с 1,8 млрд до 12,13 млрд долларов. Более высокие темпы и объемы экспорта золота, конечно, связаны, прежде всего, с ростом его котировок на мировых рынках — что, в свою очередь, объясняется желанием мировых инвесторов вкладываться в более стабильный актив из-за общей волатильности как валют (доллара и евро), так и других биржевых активов — в частности, нефти и газа.

При этом расширилась и география стран-импортеров. Так, год назад русское золото в основном шло на продажу в две страны, известные как своими развитыми биржевыми площадками, банковскими системами, так и ювелирной промышленностью — Соединенное Королевство (в первую очередь, Великобританию) и Швейцарию.

Страна-импортер 9 мес 2020 года

Вес, кг 9 мес 2019 года

Вес, кг 9 мес 2020 года

Стоимость, $ 9 мес 2019 года

Стоимость, $ AM-АРМЕНИЯ 3,0

152 370,0

BY-БЕЛАРУСЬ 1,6

54 533,3

CH-ШВЕЙЦАРИЯ 9 661,3 1 328,6 520 666 743,5 56 853 971,6 GB-СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 193 101,1 37 714,8 11 122 556 660,9 1 722 387 030,2 HK-ГОНКОНГ 206,9

11 326 782,8

IN-ИНДИЯ 1 624,0

96 500 189,6

TR-ТУРЦИЯ 6 859,7

377 235 791,1

SG-СИНГАПУР

112,3

4 614 896,9 CN-КИТАЙ

500,0

20 803 124,7 ВСЕГО: 211 457,6 39 655,7 12 128 493 071,2 1 804 659 023,4 Прирост 4,3

5,7



В Лондоне находятся крупнейшие международные центры торговли золотом. В частности, на Лондонском рынке слитков LBM (London Bullion Market) ведется торговля физическим золотом. На Лондонской бирже металлов (LME) торгуют контрактами на золото — в том числе, фьючерсами и опционами.



В свою очередь швейцарский Цюрих стал крупнейшим центром торговли золотом в 1970-х годах. А с начала 80-х годов Швейцария импортировала от 1200 до 1400 тонн золота в год, экспортируя от 100 до 1200 тонн. Сегодня Швейцария импортирует до 40% всего предложения золота в мире, будучи крупнейшим его реэкспортером (золото перепродается затем в другие страны). Самыми влиятельными швейцарскими игроками на рынке золота считается тройка банков UBS, SBC и Credit Swiss.

Новые страны-импортеры

В первые девять месяцев 2019 года в британские сейфы банков, инвесторов и ювелиров перекочевало 37,7 тонн русского золота стоимостью 1,7 млрд долларов. Швейцарцам ушло 1,3 тонн золота на 55,8 млн долларов. В Сингапур и Китай уходили, в этом смысле, «гроши» (112 кг на 4,6 млн долларов и полтонны на 20,8 млн долларов соответственно).



В 2020 году к Британии и Швейцарии из весомых по объемам стран-импортеров (продажи, ограниченные несколькими килограммами мы вынесем за скобку — как, например, Армению и Беларусь, где покупки могли быть вызваны нестабильной политической ситуацией в этих странах) добавились Гонконг (там находится крупнейший азиатский центр торговли золотом), куда продали 207 килограмм драгоценного металла на 11,3 млн долларов, Индия, купившая 1,6 тонн золота на 96,5 млн долларов, и Турция, куда ушло 6,8 тонн стоимостью 377,2 млн долларов.

На Лондонской бирже металлов (LME) торгуют контрактами на золото — в том числе, фьючерсами и опционами. Фото Kreepin Deth / wikipedia.org

Российских регионов-экспортеров золота всего несколько, но что интересно, если в 2017-2018 году на продажу за границу работала всего пара-тройка субъектов страны, то теперь география продавцов расширилась. Так, в 2017 году золото экспортировали Свердловская область (чуть более четырех тонн), Красноярский край (1,3 тонны), Хабаровский край (1,8 тонн) и два субъекта-перепродавца — Москва и Санкт-Петербург. Тогда было продано на экспорт 57,7 тонн на 2,35 млрд долларов — большей частью, опять же, в Швейцарию (1 млрд) и Великобританию (1 млрд). Высокие объемы экспорта золота объяснялись высокими же котировками золота на мировых рынках: три года назад золото торговалось по цене выше 1300 долларов за тройскую унцию (одна унция равна примерно 31,1 граммам золота).

В 2018 году из регионов-экспортеров остались лишь Свердловская область и Красноярский край (плюс Москва). Из-за падения цены на золото ниже 1200 долларов за унцию на экспорт было продано лишь 16,6 тонн на 685,3 млн долларов.

К сибирским золотодобытчикам добавились костромские

В 2019 году цена на золото вновь пошла вверх, перевалив психологически значимую отметку уже в 1,5 тыс. долларов за тройскую унцию. Как следствие, моментально расширилась география регионов-экспортеров: к Свердловску и Красноярску добавились Иркутская, Амурская, Костромская области и Хабаровский край. Объемы экспорта выросли в пять с лишним раза: за границу было отправлено золотых слитком весом 116,2 тонны стоимостью 5,5 млрд долларов.



Появление Костромы может удивлять (уральские и сибирские регионы славятся запасами золота и его добычей не первое десятилетие). В этом регионе золотодобыча началась не так давно, лишь в самом конце XX века подтвердилось наличие в костромских недрах достаточных запасов золота. Промышленная добыча началась в 2013 году, когда государство провело два аукциона на право разработки участков «Чабра» (прогнозируемый запас — 630 кг россыпного золота) и «Заставское» (запасы — 700 кг). Сама же общая площадь золотоносных месторождений в регионе, по данным местных властей, составляла около 2 тысяч квадратных метров. В результате, в 2019 году Кострома продала на экспорт уже 4,8 тонн золота.

Эксперты связывают снижение доли экспорта драгметалла с прошлогодней трагедией, когда 19 октября из-за прорыва дамбы погибло 17 работников золотодобывающего предприятия «Сисим». Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю

Как трагедия на дамбе лишила красноярцев золота

Отметим также, что несмотря на высокие котировки, почти исчез из числа регионов-экспортеров наиболее крупный золотодобытчик — Красноярский край. «Самый золотой регион России» в этом году продал смешные для себя 40 кг золота за рубеж.

Эксперты связывают снижение доли экспорта драгметалла с прошлогодней трагедией, когда 19 октября из-за прорыва дамбы погибло 17 работников золотодобывающего предприятия «Сисим», а рекам был нанесен ущерб в 360 млн рублей.

В январе 2020 года компанию «Сисим» из холдинга «Сибзолото» (входит в топ-20 российских золотодобытчиков) лишили лицензии на добычу золота в бассейне реки Большая Сейба. Массовая проверка сотен таких предприятий прошла в марте 2020 года.



Как выяснилось, в Красноярском крае ежегодно добывается до 60 тонн золота, основная часть приходится на крупную компанию «Полюс» — но одновременно свою добычу ведут до 300 мелких лицензированных компаний на юге региона.

Золото подорожало на 25%

В 2020 году спрос на золото на фоне всеобщей нестабильности в мировой экономике и сильнейшей волатильности на биржах заметно вырос. Закономерно выросли и котировки драгметалла (он всегда растет в цене в неспокойные времена — и его очень любят консервативные инвесторы).



Год начался с цены на золото свыше 1600 долларов за тройскую унцию, к разгару первой волны пандемии в апреле рыночная стоимость золота достигла 1700 долларов и после кратковременной лихорадки, вызванной распродажей золотых активов (и падением цены ниже 1500 долларов за тройскую унцию), все лето продолжала расти.



К началу осени котировки достигли рекордных 2000-2100 долларов за тройскую унцию. К настоящему моменту стоимость стабилизировалась (часть купивших металл задорого на пике его цены спекулянтов обычно распродает этот актив, чтобы получить кратковременную прибыль — что вызывает отскок котировок вниз), но золото по-прежнему торгуется в районе 1900 долларов.

На рост экспорта накладывается ситуация с пандемией

Рост экспорта повторяет динамику цен на золото. Так, в январе 2020 года продали лишь 8 тонн металла на 400 млн долларов, в феврале — 8,1 тонн на 413,4 млн долларов. В уже нестабильном из-за мировой пандемии марте на экспорт отправили 11,4 тонны золота стоимостью 573,5 млн долларов. В апрельском хаосе, пока полстраны сидело в локдауне, экспорт возрос в разы — вывезли уже 41,7 тонн металла на 2,2 млрд долларов.



В несколько более спокойный после выхода из самоизоляции май на экспорт продали лишь 23 тонны золота на 1,2 млрд долларов. В летние месяцы, когда мир и Россия были уверены, что пандемия идет на спад, и экономика с рынками несколько оживились, экспортные продажи были стабильными (хотя все равно высокими). Июньский экспорт: вывезли 22,5 тонн золота на 1,2 млрд долларов. Июльский экспорт: 23 тонна золота на 1,36 млрд долларов. Август: на экспорт ушло 20 тонн золота на 1,25 млрд долларов.

В сентябре, когда Россия и мир в целом оказались на пороге второй волны пандемии (или, как говорят медики — первой волной, усиленной сезонными заболеваниями), экономику с рынками вновь затрясло, и экспорт золота из России достиг пиковых значений. Всего за один месяц было продано золотых слитков весом 54 тонны стоимостью 3,37 млрд долларов. Фактически, на один сентябрь пришлась почти треть всех экспортных продаж 2020 года (или четверть — в весовом выражении).

Как повлияла новая политика Центробанка

Еще в разгар лета стало понятно, что доходы от экспорта золота впервые в истории современной России превысили выручку от экспорта газа, достигнув в апреле—мае $3,58 млрд (за II квартал экспорт трубопроводного газа принес России лишь $3,5 млрд выручки). Отчасти вызвано это было и отказом Центробанка на неопределенный срок от покупки золота на внутреннем рынке, чем ведомство Эльвиры Набиуллиной занималось последние пять лет, накопив золотых запасов на 120 млрд долларов. Банкам, которым добывающие компании обязаны продавать золото по кредитным соглашениям за возможность финансирования — ничего не оставалось, как отправлять золото за рубеж, в России в таком количестве его закупать просто некому. Кроме банков в апреле 2020 года право продажи золота за рубеж получили сами производители золота, правда, лицензии на такую продажу выдать именно в апреле-мае по сути не успели.

Это подтверждают и независимые экспертные агентства, так, по июльским данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, кратный рост экспорта золота из России весной 2020 года был вызван двумя причинами: «ростом цен на драгметалл и приостановкой его покупок Банком России». Одновременно вырос и экспорт других драгоценных металлов, но не в таких объемах: в частности, на платину (рост на 26% — до 1,64 млрд долларов) и серебро (рост составил 18% — до 73,6 млн. долларов). Отметим, что, разумеется, ни о какой распродаже золотовалютных резервов ЦБ РФ речи нет — об этом говорит и география регионов-экспортеров, к тому же Банк России только в прошлом году довел долю золота в своих золотовалютных резервах до 20% (оптимального, как считает он, уровня). А возместить выпадающие нефтегазовые доходы продажей золотовалютных резервов (чем, еще раз отметим, государство в этом году не занималось) можно лишь кратковременно.

Продавать сотни тонн золота на внутреннем рынке просто некому

Авторы еще одного исследования из Института международных политических и экономических стратегий — Русстрат — полагают, что в 2020 году «не произошло на золотом рынке чего-то экстраординарного», что, хотя мягко говоря, и спорно, но доля правды в этом есть. Ежегодно частные добывающие компании (основные из них: «Полюс», «Полиметалл» и «Петропавловская») добывают более 300 тонн золота, из них от 60 до 100 тонн уходит в медицину, электронную промышленность, ювелирную (до 40-50 тонн).



Оставшуюся часть в 2014-2019 годы закупал Центробанк: государству уходило порядка 60% золота, добытого частными компаниями. Остальное — экспортировалось. Учитывая ежегодный рост добычи золота (в 2020 году обещают рост на 12% — к 360 тоннам 2019 года), и снижение внутреннего спроса — вызываемого, в свою очередь, и снижением платежеспособного спроса населения в пандемию, излишки добытого золота закономерно уходят на западные биржи, чему способствует и рост котировок драгоценного металла.