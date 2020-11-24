Недовольных перспективой М-12 жителей Татарстана повезут «слушать» трассу «Нева»

С подачи Ирека Файзуллина татарстанский Минтранс организует поездку на трассу М-11 «Нева», чтобы показать влияние интенсивного движения на жизнь с обратной стороны шумозащитных экранов

Фото: Илья Репин (архивное фото)

Уже в ближайшие дни в Казань для согласования конечного варианта трассировки М-12 по территории Татарстана прибудет делегация госкомпании «Автодор», являющейся заказчиком строительства. Как заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов, в эти дни будут «поставлены точки» в вопросах трассировки будущей дороги. В частности, для дороги разработали технические решения в виде строительства тоннелей в отдалении от домов на 400—500 метров и сохранения лесного массива. Сегодня министр также заверил, что расходы на содержание дорог в зимнее время в Татарстане не сокращали — сумма даже выросла до 5,2 млрд рублей.

М-12 пойдет в обход деревень Лаишево

К концу этого года генеральный проектировщик трассы АО «Институт «Гипростроймост — Санкт-Петербург» должен согласовать итоговый маршрут скоростного автобана М-12 Москва — Казань. Как сообщил сегодня на брифинге министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов, по многим ключевым вопросам были найдены компромиссные решения, что привело к существенному изменению маршрута трассы. А проще говоря, разработчики трассы согласились пойти на заметные уступки и отодвинули маршрут от примыкания к жилым домам, предложив всевозможные варианты их обхода и технические новации для подавления шума от движения автотранспорта. «В большинстве случаев проблемы решились», — отметил министр, предваряя информацию о найденных компромиссных решениях.

Во-первых, решен самый острый вопрос по Каипам. Это старейшая деревня Лаишевского района, которая находится в лесной зоне, являющейся в какой-то мере «зеленым щитом» Казани. Изначально трасса должна была «разрезать» ее на две части, что потребовало бы вырубки лесных угодий. По словам Фарита Ханифова, проектировщики согласились отказаться от этого подхода, выбрав альтернативный вариант в виде обходного пути.

Каипы — это старейшая деревня Лаишевского района, Фото: kazan.cian.ru

— Был найден южный обход, который находится на большом удалении от населенных пунктов деревни, — рассказал министр. — При этом сохраняется в неизменном виде большой лесной массив возле Каипов.

Правда, изменение маршрута повлекло за собой «большие финансовые затраты», сообщил министр. «Вы сами представляете: одно дело, когда трасса идет по лесу, а значит, без пересечения дорог. Другое дело — когда идет по населенным пунктам, которые связаны между собой дорогами. А это уже развязка, нужно строить какой-то путепровод», — пояснил он, но не уточнил, во сколько это обойдется инвестору трассы.

Во-вторых, в западном направлении найдено решение по Тарлашам. Изначально трасса проходила в близости от этой деревни, что грозило повышенным шумом и вредными выбросами. По словам Фарита Ханифова, разработчики согласились отодвинуть трассу на 450 метров от границы деревни. По мнению министра, «это достаточно комфортное расстояние».

«Актер» получил компенсацию за землю

В-третьих, выкупом земельных участков завершились переговоры с владельцами баз отдыха на побережье Волги. Здесь под «каток» трассы попадали базы отдыха «Светлый», «Дружба», «Актер». «Самый сложный вопрос был как раз по «Актеру». Это наши деятели культуры, это не богатеи. Это люди, которые приносят радость», — отметил министр.

На побережье Волги под «каток» трассы попадали базы отдыха «Светлый», «Дружба», «Актер». Фото: instagram.com/arenda_lukomoria

По его словам, в урегулирование спора вмешался Минлесхоз, который предложил владельцам базы отдыха «Актер» перенести ее в другое место. «Они подыскали место адекватное, и даже в чем-то лучше. Поэтому «Актер», получив свои компенсационные выплаты и переместив площадку, построит современную базу отдыха. До этого у них была старенькая база».

В-четвертых, приблизились к компромиссу в вопросе прохождения трассы вдоль деревни Орел. Историческое сельское поселение разделено на несколько частей, поэтому «отодвигать» маршрут влево-вправо не имеет смысла. В качестве основной альтернативы рассматривается вариант по прокладке трассы в защитном тоннеле с возможностью понижения от проектного уровня. «Ведется поиск технического решения, которое должно уменьшить шум и обеспечить безопасность. Рассматривается возможность применения технического решения в виде строительства тоннеля и с помощью брустверов увеличить высоту тоннеля. В этом случае движение станет бесшумным. Но самое главное, чтобы не подвела гидрогеология», — переживает Ханифов. Он опасается, что понижение проектной отметки может привести к нарушению микроциркуляции в озерах.

Министр сообщил, что проектно-сметная документация трассы пока не утверждена. Ожидается, что к концу года согласование окончательного маршрута должно завершиться. Фото: tatarstan.ru

«Послушать» трассу Москва — Санкт-Петербург

Обобщая сказанное, министр сообщил, что проектно-сметная документация трассы пока не утверждена. Ожидается, что к концу года согласование окончательного маршрута должно завершиться.

Но перед утверждением окончательного маршрута татарстанский Минтранс готовит для жителей поселков ознакомительную поездку на схожую скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург.

«Звонил и интересовался министр строительства РФ Ирек Энварович Файзуллин. Он посоветовал съездить на трассу М-11, которая недавно запущена и несет большую нагрузку, чем М-12. Мы с нашими коллегами жителям организовываем группу для выезда и хотели бы побывать на местах, где установлены шумозащитные экраны. Хотелось бы оказаться по ту сторону экрана, чтобы услышать шум. Для его измерения мы пригласим специалистов «Росавтодора». Они покажут места, где населенные пункты примыкают к трассе на расстоянии менее 50 метров. И послушаем там, как ведет себя шумовой эффект. Эту поездку организуем в ближайшее время», — пообещал министр.



Перед утверждением окончательного маршрута татарстанский Минтранс готовит для жителей поселков ознакомительную поездку на схожую скоростную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург. Фото: avtodor-tr.ru

За содержание дорог ответят подрядчики-строители



Сегодня глава Минтранса Татарстана также рассказал об условиях содержания дорог в зимнее время. По его словам, в этом году расходы на содержание дорог федерального и регионального значения в Татарстане не сокращались в связи с пандемией. Так, на содержание региональных дорог в этом году потратили 4,9 млрд рублей, а в будущем году предусмотрено 5,25 млрд рублей. Более того, затраты на эти цели из бюджетов разных уровней были проиндексированы на уровень инфляции — это около 4%. Для сравнения: общая сумма финансирования строительства и ремонта дорог в 2020 году составила 8,271 млрд рублей, в том числе 5,828 млрд рублей — средства федерального бюджета.

Из общей сметы на содержание дорог 1,451 млрд рублей были выделены «Росавтодором» из федерального бюджета, сообщил начальник федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов. В пересчете на 1 км расходы составили 1,35 млн рублей, из них 60% приходятся на зимнее содержание. По его словам, госконтракты с подрядчиками заключены на 5,5 года — до конца 2023 года. Как правило, это те, кто ремонтирует трассы, а потом берет на обслуживание.

Из общей сметы на содержание дорог 1,451 млрд рублей были выделены «Росавтодором» из федерального бюджета, сообщил начальник федерального казенного учреждения «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Илдар Мингазов. Фото: tatarstan.ru

С 17 октября организованы круглосуточные дежурные смены по обслуживанию дорог.

Основными подрядчиками по содержанию региональных автомобильных дорог являются девять генподрядных организаций: АО «Татавтодор», ООО «Татнефтедор», ОАО «Алексеевскдорстрой», ООО «Брус», ОАО «Каздорстрой», ООО «МДСУ-1», ООО «Волгадорстрой», ООО «Спецстройсервис», ООО «Чистопольский Автодор». С ними заключаются госконтракты на три года.

По словам министра, основные усилия будут направлены на места концентрации ДТП. Если в прошлом году было выделено 101 место концентрации ДТП (семь — на федеральных дорогах, пять — на региональных и 89 на местных дорогах), то в этом году 186 потенциально опасных мест и участков, на которых произошли единичные ДТП с тяжкими последствиями. В рамках повышения уровня безопасности дорожного движения установлены 129 искусственных неровностей на территории 35 муниципальных районов, 13,65 км металлического ограждения барьерного типа, выполнено устройство искусственного освещения на 31 участке общей протяженностью 94 км.