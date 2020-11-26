Без Марадоны — как без рук

Диего Армандо был разным — бабником, наркоманом, эксцентриком. Для нас он был бог футбола

Фото: Максим Платонов

Во времена, когда он играл, не было интернета, соцсетей, которые способны из любой пустышки сделать звезду, точнее, калифа на час. Но было несколько десятков человек из мира спорта, которых знали по всему миру. Среди них Али и Тайсон, Карпов и Фишер, Сенна и Шумахер, Пеле и Марадона, король футбола и его бог. Любопытное получилось сопоставление одной поныне живой и одной уже мертвой легенд. «Реальное время» рассказывает, каким в памяти спортивной редакции остался Диего Армандо Марадона.

Про Марадону в СССР услышали еще в 17 лет



Молва о Диего бежала впереди его самого и докатилась до СССР на момент проведения домашнего для Аргентины чемпионата мира 1978 года. Уже тогда в «Советском спорте» писали, что у «альбиселесте» появился суперталант, но поскольку поначалу Луис Сезар Менотти не взял его в сборную, а затем впервые для страны выиграл чемпионат мира, то про талант мы вспомнили только через год.

Это был второй в истории чемпионат мира среди молодежных команд 1979 года в Японии, куда сборная СССР приехала в качестве действующего чемпиона и встретилась с Аргентиной в финале. В любой другой статье мы бы вспомнили имена самых ярких футболистов того состава советской сборной, но сейчас это будет неуместно. А вот Аргентина была в целом скромной командой с квартетом ярких лидеров — Барбас, Диас, Кальдерон, Марадона. Они укатали нас в финале — 3:1 и три года спустя явили себя советскому телезрителю на чемпионате мира — 1982 в Испании. В нашей сборной тоже были ровно четверо финалистов МЧМ-79: Балтача, Баль, Бессонов и Хидиятуллин, которые в итоге финишировали выше южноамериканцев. Мы в восьмерке сильнейших, они с 9-го по 12-е места, поскольку Менотти элементарно не сумел впрячь «в одну телегу» ветеранов-чемпионов мира и «трепетный» квартет молодых талантов.

Марадона в 1979 году в матче против сборной СССР. Фото wikipedia.org

После чего Аргентину начал тренировать зубной техник Карлос Билардо, во время работы которого квартет сократился до дуэта Диас — Марадона, затем Кальдерон — Марадона, только Диего Армандо уже стал суперзвездой. Его успела поломать жизнь, сделав это ногами Андони Гойкоэчеа. К самому Андони меньше всего претензий, он профессионал, который в 1983—1984 годах дважды выигрывал Примеру в составе «Атлетика» из Бильбао. Команды, не хватавшей с неба звезд, составленной из футболистов-басков, для которых приезжая звезда из Аргентины (тогда лимиты действовали по всему миру) был «одним из». Если для победы надо было ломать соперника, то это делали не задумываясь.

Поэтому временной отрезок, который Марадона провел в «Барселоне», был для него таким же разочарованием, как дебютный чемпионат мира, только более длинным. 36 игр за два сезона — это не то, ради чего он переезжал в «Барселону» за рекордные на то время 3 миллиона фунтов стерлингов. До Марадоны «Барса» выиграла Кубок Кубков, после — Примеру-1985, а с ним ничего. Однако сам Диего продолжал бить трансферные рекорды, перейдя в «Наполи» за 5 миллионов фунтов, и оставаться без титулов, поскольку Серию А 1985 года сенсационно выиграл «Хеллас» из Вероны.

Звездный час



Сейчас уже трудно сказать, в каком настроении звездный Диего Армандо ехал в Мексику-1986. Николай Басков в том же возрасте придумал сам для себя праздник «Мне — 25», чем заставил говорить о себе в восторженных тонах, а вот Марадона даже на выходе из группового этапа выглядел скромно. Аргентине не удалось взять реванш у действующих чемпионов мира за обидное поражение в 1982-м, более того, лидер итальянцев Алессандро Альтобелли в первых трех матчах забил в четыре раза больше, чем Марадона. Но в одной восьмой вылетели Италия (чемпион мира), Польша (бронзовый призер) и Дания (бронзовый призер Евро-84). А Аргентина вползла в восьмерку лучших за счет неубедительной победы над слабо выглядевшим тогда Уругваем и в недоумении по поводу роли лидера в команде.

В четвертьфинале сошлись Мексика и Германия, Бельгия и Испания и фавориты Бразилия и Франция. А сборной Англии, на острие атак которой был автор выражения «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы» Гари Линекер, должна была противостоять Аргентина. Кстати, в первый раз после военного конфликта за Фолклендские (Мальвинские) острова. И затем была игра, которую среди прочих увековечила Надежда Ангарская из команды КВН «Дежа вю» (посмотрите ролик, получите удовольствие, несмотря на ошибку в статусе матча, в котором Марадона забил свой легендарный гол).

Марадона с кубком чемпионата 1986 года. Фото wikipedia.org

Хотя там было два гола, и оба легендарных. Первый, забитый «Рукой Бога» в ворота 36-летней легенды английского футбола Питера Шилтона, ошарашенного тем, что такой судейский ляп может случиться в четвертьфинале чемпионата мира. Второй гол также вошел в историю мирового футбола, и оба они достойны пересмотра, правда, по разным причинам. Линекер смог ответить на дубль Марадоны одним своим голом, и южноамериканцы взяли футбольный реванш у Англии за военное поражение на островах.

Бельгию в полуфинале обставили на классе, точнее, классе одного Марадоны, сделавшего дубль, и опять один из голов был великолепен. А немцев обыграли на характере, поскольку сценарий финала едва не получился таким же непредсказуемым, как это было в немецко-французском полуфинале на ЧМ-1982.



Через 4 года величие Марадоны было уже официально признанным, поскольку он поднял скромный «Наполи» до уровня суперклуба Италии: два чемпионства, два вторых места… Ваше величество, в данном контексте мы обращаемся к Королю футбола Пеле, какие же это были великие времена, когда все решали личности, а не «тупо бабки». «Атлетик» с Субисаретой, Гойкоэчеа и Сарабией, «Реаль Сосьедад» с Арконадой, Саморой и Сатрустеги выигрывали Примеру, «Верона» сделал это с Бригелем и Ларсеном Элькьяером, а «Наполи» с Марадоной и Карекой. Времена, когда середнячок удачно прикупал парочку звезд (более не разрешал лимит) и взлетал с ними на первое место… Или воспитывал своих: «Динамо» Минск-1982, «Днепр»-1983, «Зенит»-1984… Мы тогда тоже не отставали от европейских трендов.

ЧМ-1990 в исполнении Аргентины — это точно такой же «Атлетик», «Реал Сосьедад» и «Хеллас», когда в сборной были Кальдерон и Симон (товарищи еще по юниорской сборной), Батиста, Бурручага, Джусти, Олартикоэчеа и Руджери (с ними Марадона выигрывал золото ЧМ-1986), тренер Карлос Билардо, но от игры «альбиселесте» осталось впечатление, как от работы тренера-дантиста с бормашиной.

Марадона и Каниджа в матче против Бразилии на ЧМ-1990. Фото wikipedia.org

Танго в сборной танцевали двое — Марадона и Каниджа, и в самый важный момент спасителем команды стал еще и Гойкоэчеа — почти однофамилец того баска, только уже вратарь по имени Серхио. Он тащил послематчевые пенальти, Каниджа забивал голы, которые для него вымучивал Марадона. Диего Армандо привез на ЧМ все ту же свою руку, которой отразил удар в пустые ворота в матче со сборной СССР, и пародия на судью по фамилии Фредрикссон (судивший до того наш матч с Бельгией на ЧМ-1986 — 3:4) умудрился не заметить это.

Может быть, хоть какой-то намек на некую сатисфакцию будет, если мы вспомним, что Аргентина уступила Камеруну — 0:1 под управлением Валерия Непомнящего. А также проиграла в финале ФРГ после пенальти, которого не было, и эта несправедливость выглядела парадоксально справедливым итогом. Еще бы Фредрикссона погнали из футбола, но мы не выразили в этом заинтересованности, подобной дележке премий за участие на ЧМ на итальянской базе. Страна была близка к развалу, а ее футбольная сборная делала семимильные шаги в сторону субъекта-катализатора разнообразных скандалов.

«Спартак» отомстил



Будем утешать себя, что «Спартак» в 1990 году в противостоянии Кубка европейских чемпионов хоть как-то реабилитировался за поражения наших сборных в противостоянии с Марадоной и Ко. У нас в воротах был Станислав Черчесов, а у «Наполи» не было своего Гойкоэчи, и 5:3 по пенальти вывели нас в следующий круг. Марадона забил, на ЧМ это ему удавалось через раз (Югославии не забил, Италию — приговорил), но в противостоянии со «Спартаком» решающий удар был на счету Александра «Царя» Мостового.

А потом футбол уходил из жизни Марадоны, уступая место пагубным страстям. Да, возможно, в этом плане Диего Армандо переплюнул наш квартет нынешних «звезд» рос-позор-футбола — Дзюбы, Кокорина, Мамаева, Смолова, только вот аргентинец, на секундочку, выиграл в своей жизни такое и столько, что этим персонажам не удастся никогда. Поэтому мы не будем вспоминать чемпионат мира — 1994 и перенесемся, как в кинофильме, на 15 лет вперед, когда Диего возглавил сборную Аргентины. Кстати, в 2009-м он приехал в Москву и щелкнул по носу Гуса Иваныча Хиддинка — 3:2, один из голов тогда забил его зять Серхио Агуэрро (в 2013-м он развелся с дочерью Марадоны). А в 2010-м Диего Армандо был на своем пятом ЧМ, только уже в качестве тренера. Казанский судья Рафаэль Ильясов на вопрос, чем ему запомнился тот чемпионат, где он отработал, ответил: Марадоной (матч в группе Аргентина — Греция, итоговый счет 2:0).

Марадона был тренером сборной Аргентины в 2009 году. Фото: Мысякин Александр / wikipedia.org

Все кончилось в четвертьфинале, который опять судила бригада Равшана Ирматова с Ильясовым на бровке, а немцы «размазали» «альбиселесте» по южноафриканскому газону — 4:0.

В этот воскресный вечер Марадона ушел из большого футбола, хотя его оболочка прожила еще 10 лет и даже успела побывать на посту председателя правления «Динамо» из Бреста. Впрочем, это было так мимолетно и комично, что нет уверенности, в том, что Брест выйдет на свой следующий матч с траурными повязками на руках.

Hasta la vista, Diego Armando Maradona…