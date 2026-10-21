В Казани пройдут показы казахстанских фильмов
Жители города смогут бесплатно увидеть три картины современных режиссеров Казахстана
21 и 23 октября в кинотеатре «Мир» в Казани пройдут показы казахстанских фильмов. Жители города смогут бесплатно увидеть три картины современных режиссеров Казахстана.
21 октября в 18:00 зрители увидят киноальманах «Алматы, я люблю тебя!» — шесть новелл, главным героем которых становится сам город. В 20:30 начнется драма «Паралимпиец» — о лыжнике Максате, который после аварии теряет ногу, но находит силы в паралимпийском движении. Фильм основан на реальной истории Александра Колядина — первого чемпиона зимних Паралимпийских игр в истории Казахстана.
23 октября в 18:30 состоится показ фильма «Беркутчи» — истории о девушке, которая отправляется в горы к старому беркутчи, чтобы найти брата. Картина рассказывает о традициях, преодолении трудностей и связи человека с природой.
Ранее сообщалось, что в Казани состоялся XXII Казанский международный кинофестиваль «Алтын минбар». На церемонии собрались ведущие деятели киноиндустрии, кинокритики, продюсеры, режиссеры из разных стран.
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