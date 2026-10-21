В Казани обсудили возобновление прямых авиарейсов в Иран

Конкретные направления перелетов, авиаперевозчики и сроки запуска рейсов пока не уточняются

Фото: мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с новым генеральным консулом Ирана в столице Татарстана Мохаммадом Босраи. Одной из ключевых тем переговоров стало возможное восстановление прямого авиасообщения между Казанью и городами Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Переговоры состоялись в исполкоме Казани. Участники обсудили развитие деловых, туристических и культурных связей. При этом конкретные направления перелетов, авиаперевозчики и сроки запуска рейсов пока не уточняются.

мэрия Казани

Мохаммад Босраи отметил вклад Ильсура Метшина в укрепление отношений между городами. В частности, речь шла о завершении первого этапа реконструкции сквера «Тебриз» в Московском районе Казани. Казань и Тебриз поддерживают побратимские связи с 2009 года.

Кроме того, стороны рассмотрели перспективы взаимодействия Казани с Тегераном и Исфаханом. Между городами уже заключены соглашения о партнерстве. В дальнейшем планируется расширять обмен опытом и совместную работу в международных организациях.

Также стало известно, что Казань рассчитывает принять мэра Тегерана Алирезу Закани на форуме «Казаныш».

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что прямые рейсы в Индию станут толчком для бизнеса.

Никита Егоров