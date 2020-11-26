Корпоративное подполье Казани: новогодние банкеты подешевели на треть

Около 30% ресторанов Казани не пережили коронакризис, а выжившие — ждут разрешения на работу в ночь на 1 января

Треть казанских ресторанов не пережили тяжелый пандемийный год, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Оставшиеся, несмотря на неопределенность с эпидситуацией, открыты предложениям татарстанских компаний провести у них новогодние корпоративы. При этом часть даже рискует, принимая бронь на новогоднюю ночь. Однако большинство рестораторов честно предупреждают клиентов, что с нетерпением ждут решения Роспотребнадзора, который может дать им зеленый свет на встречу 2021 года за установленными пределами в 24 часа, когда заведения вынуждены закрывать двери. Но в ведомстве идти на уступки общепиту пока не собираются. Сейчас ситуация такова, что компании могут снять престижный ресторан под корпоратив за 100—700 тыс. рублей (годом ранее средние цены доходили до 1 млн рублей) или скромно посидеть в недорогом заведении за тысячу рублей с человека (в прошлом декабре было 1,5 тыс.). Так что в среднем новогодний корпоратив нынче выйдет дешевле, но многие игроки общепита в этот раз не предлагают свою программу или даже алкоголь.

Минус треть ресторанов за год

Аналитическая служба «Реального времени» подготовила очередной обзор предложений ресторанов и кафе Казани по проведению новогодних корпоративов. Для сравнительной оценки мы рассмотрели 257 заведений. Однако больше трети, а именно 95, в настоящий момент либо закрыты (79, или 31%) либо не предоставляют таких услуг и не будут работать в новогоднюю ночь (16). Всего же за 2 года в Казани закрылось почти 150 заведений общепита (и большинство, конечно, в текущем году).

Нынешнее состояние сферы общепита, по понятным причинам (пандемия, ограничительные меры, запрет массовых мероприятий), уникально даже в сравнении с кризисными годами: сама возможность проведения новогодних корпоративов или новогодней ночи в ресторане или кафе подвешена в воздухе. Но, например, в Москве корпоративы можно проводить, правда, лишь до 23.00, «и, к сожалению, в новогоднюю ночь они не работают». В Омской области вообще запретили проводить банкеты и корпоративы. Также поступили власти Волгоградской области и руководство Кубани, ссылаясь на «тяжелую эпидемиологическую обстановку» в регионе. Под «бан» попали корпоративы и в Иркутской области.



Но и там, где запретов пока нет, ситуация неоднозначная. Так в заведениях известного ресторатора Михаила Клопоуха «По чесноку» нам признались, что спрос на такие мероприятия в этом году практически «ближе к нулю».

Нынешнее состояние сферы общепита, по понятным причинам (пандемия, ограничительные меры, запрет массовых мероприятий), уникально даже в сравнении с кризисными годами. Фото: Максим Платонов

При этом часть ресторанов все же рискуют и дают возможность забронировать места даже в новогоднюю ночь. Но немало рестораторов, сразу предупреждающих о том, что заведение закроется аккурат в 24 часа 31 декабря (или 00.00 часов 1 января). Кто-то же в ответ на вопрос о проведении новогодней ночи и после 24 часов многозначительно молчит. Возможно, некоторые готовы пойти на нарушение требований Роспотребнадзора. Некоторые — будут работать «подпольно».



Рестораторы признались «Реальному времени», что ждут окончательного решения татарстанского Роспотребнадзора, который может разрешить работать и ночью — такое решение ориентировочно должно появиться 10—12 декабря. Этой даты ждут с опаской: есть немалая вероятность, что проведение новогодних корпоративов вообще могут запретить. Тем не менее компании, организации и частные лица все же бронируют заведения под праздник. При этом рестораны, которые в этом году готовы проводить сборные корпоративы, не раскрывают информацию о том, какие компании уже забронировали у них места.

Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров города Казани Галина Шарафутдинова рассказала «Реальному времени», какого именно решения от надзорного органа сегодня ждет сфера общепита столицы Татарстана.

— Решения мы ждем только одного. Если ситуация с коронавирусом нормализуется и будет уменьшение заболеваемости — то, возможно, нам пойдут навстречу и сделают либо дополнительный час, либо вообще возможность работать в саму новогоднюю ночь. Это, скажем так, наши ожидания. Мы прекрасно понимаем, с чем связаны нынешние ограничения, прекрасно понимаем, что сегодня происходит, и вынуждены действовать в рамках ограничений, — отметила она.

Пока же в Роспотребнадзоре настаивают на запрете работы общепита с полуночи до 6 утра. В новогоднюю ночь послаблений кафе и ресторанам республики не планируется. Работа заведений общепита с полуночи до 6 утра по-прежнему будет запрещена. Об этом накануне на пресс-конференции заявила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина:



— На сегодняшний день есть запрет на работу развлекательных учреждений и общепита с полуночи до 6 утра. В новогоднюю ночь он отменяться не будет, — заявили в ведомстве.

Снять престижный ресторан за 700 тысяч рублей

Самый дорогой корпоратив на этот раз предлагает курорт «Свияжские холмы», расположенный неподалеку от Казани в Верхнеуслонском районе. Там, в зависимости от заведения, можно снять огромные залы за 250 тыс. (банкетный зал «Сакура»), 300 тыс. (банкетный зал «Маяк») или 700 тыс. рублей (банкетный зал Royal Hall). При этом такую сумму придется выложить просто за сам факт нахождения в зале — никакой новогодней программы в «Холмах» нет. И лишь в «Королевском зале» предоставляют алкоголь — в «Сакуру» придется завозить свой. Интересно, что в саму новогоднюю ночь, уже с программой, но на этот раз без алкоголя от заведения, банкетный зал Royal Hall переедет в «Небеса», сеть банкетных ресторанов на Комарова, 20: там с носа возьмут уже 15—18 тыс. рублей.



В прошлые годы для новогодних корпоративов рестораны столицы Татарстана предлагали разные варианты бронирования. Можно было заказать скромный фуршет или же закатить банкет в роскошном зале — некоторые из них доходили в цене до 1 млн рублей. Но при этом была налицо тенденция к дроблению услуг. В 2018 году многие рестораны рекомендовали залы «под закрытие». Дорогие депозиты на большие коллективы предлагали в прошлом году, но скорее в силу спроса на помещения. Под небольшие компании вечерние заведения активно продавали места за столиками в розницу.



Самые престижные и дорогие заведения и в прошлом году предлагали проводить компаниям корпоратив в закрытых для остальных залах под немаленький депозит. Например, Luciano SPA повысил в 2019 году ценник с 85 тыс. до 500 тыс. рублей под закрытие заведения для корпоратива предприятиям, которые могли это себе позволить. «Панорама» же, напротив, поняв, что в 2018 году переоценила свои возможности, на фоне уже низкой платежеспособности населения в 2019 году умерила запросы: депозит в ресторане упал с 950 тыс. до 550 тыс. рублей. В этом году аналитической службе «Реального времени» не удалось связаться с «Панорамой», но, судя по оставшимся дорогим заведениям, ценники пришлось довольно сильно срезать.

Такую сумму придется выложить просто за сам факт нахождения в зале — никакой новогодней программы «Холмы» не предоставляют. Фото: sviyaga-hills.com

Столик в новогоднюю ночь — за 16 тысяч рублей с человека

Помимо «Свияжских холмов» дорогие статусные корпоративы предлагают как минимум еще три расположенных уже в самой Казани ресторана. Это Luciano SPA, который снизил свои запросы до 180 тыс. рублей за депозит под закрытие (без какой-либо новогодней программы, но с алкоголем). Ресторан «Пир» готов закрыться по «свияжской» цене — за депозит в 700 тыс. рублей (при этом нет ни какой-либо новогодней программы, ни алкоголя от заведения): для корпоративов здесь есть основной зал на 70 мест и веранда — еще на 50 мест.

Кафе-бар «Носорог» может закрыться для одной компании за 100 тыс. рублей (тоже без программы, но с алкоголем от заведения). Но если Luciano SPA все-таки готов предоставить столик и в новогоднюю ночь (за 16 тыс. рублей с каждого, и официально лишь до 23 часов 31 декабря), то представители «Носорога» сообщили, что пока не могут точно сказать, будет ли работать заведение: там ждут вышеупомянутого решения Роспотребнадзора. А «Пир» в новогоднюю ночь работать вообще не будет.

Впрочем, есть и другие заведения общепита, готовые закрыться, которые предоставляют услуги по приему корпоратива как в расчете платы с каждого человека, так и по депозиту. Среди них стоит упомянуть The Steakhouse (депозит — 100 тыс. рублей), ресторан Forsing (депозит — от 250 тыс. рублей), ресторан «Старый рояль» (депозит — 125 тыс. рублей), Rockstar Bar (депозит — 180 тыс. рублей), ресторан The Terrace (40 тыс. рублей), Big Twin Bar (от 100 тыс. рублей).



При этом лишь два заведения готовы рискнуть 31 декабря: в ресторане The Steakhouse можно забронировать место за 6 900 рублей, в Rockstar Bar заявили, что «если власти все же разрешат работать после 24 часов, то расценки — по меню».

Представители «Носорога» сообщили, что пока не могут точно сказать, будет ли работать заведение: там ждут вышеупомянутого решения Роспотребнадзора. Фото: a-a-ah.ru

Средний чек — 2,1—2,6 тысячи рублей

В большинстве остальных ресторанов за корпоратив придется выложить в среднем от 2,1 тыс. до 2,6 тыс. рублей (в прошлом году средний чек был 2,7 тыс. рублей).



Самый бюджетный вариант, менее 1 500 рублей на брата (в ряде кафе — от 800 и 1000), предлагают всего лишь 20 казанских заведений: «Корчма Млин», «Орхидея», IQ, «Водолей», «Ильмар-сити отель», Sky lounge (ранее Damas), «Канпай», «Магнолия», «Твин Пикс», «Шербурские зонтики», RBG bar & grill (гостиничный комплекс Park Inn by Radisson Kazan), ирландский паб «Тринити», «Петцольд», «Самарканд» (ранее — «Яран»), «Куба Либре» и др. Большинство из них предоставляют зал и еду, но — никакого алкоголя или программы от заведения. Алкоголь такие кафе и бары предлагают приносить с собой. Из бюджетных ресторанов большинство также отказываются работать в новогоднюю ночь.

Почти 40 заведений предоставляют услуги новогодних корпоративов за более высокую цену — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с человека. Самые дорогие из них: «Американо», «Бахча», «Ля фамилия», «Халва» (раньше — «Казан»), ресторанный комплекс «Тургай», The Steakhouse, «Пражский клуб», «Хемингуэй», Forsing, Leto, «Пушечный двор», «Старый рояль». Здесь корпоратив обойдется в 4—5 тыс. рублей с каждого. Отсутствуют праздничные программы в трех таких заведениях: в «Пушечном дворе» (5 тыс. рублей с человека, вопрос алкоголя обсуждается), «Старом рояле» (5 тыс. рублей, алкоголь приносить свой) и ресторане The Steakhouse (4 тыс. рублей, алкоголь от заведения).

Новогодняя ночь «пока под вопросом»

В 32 заведениях Казани аналитикам «Реального времени», попытавшимся забронировать места на новогоднюю ночь 31 декабря 2020-го — 1 января 2021-го, ответили с сомнением. Многие сообщили, что об этом «будет известно позже», «пока под вопросом», «обсуждается», «пока неизвестно», «предварительно работаем» или же «предварительно не работаем».

Отсутствуют праздничные программы в трех таких заведениях: в «Пушечном дворе» (5 тыс. рублей с человека, вопрос алкоголя обсуждается), «Старом рояле» (5 тыс. рублей, алкоголь приносить свой) и ресторане The Steakhouse (4 тыс. рублей, алкоголь от заведения). Фото: steakhouse-kazan.ru

В 38 заведениях, однако, надеются на положительное решение вопроса Роспотребнадзором в десятых числах декабря. Там уже есть расценки на бронь в новогоднюю ночь. Самые дорогие места в ресторанах Leto (10—12 тыс. рублей), «Бахча», «Ла фамилия» (по 9 тыс. рублей с человека) и «Мацони» (прежнее название «Белое солнце», 7 тыс. рублей с человека). В ресторане «Регина» можно провести ночь только с проживанием в отеле за 11 тыс. рублей.

С риском и за 5 тысяч рублей с клиента

В среднем же новогодняя ночь обойдется где-то в 5 тыс. рублей. Самый бюджетный вариант для новогодней ночи — менее 3,5 тыс. рублей с человека — предлагают Dalma Gardens Restaurant (раньше — «Харчевня трех пескарей»), «Троя», «Бакинский дворик», «Хан сарай», «Давыл», «Колизей», «Капелла», «Пиросмани» и Sky lounge (раньше — Damas).

В восьми заведениях, принимающих сегодня бронь, все же оговаривают, что работа в новогоднюю ночь пока «под вопросом» (так заявили в «Да Винчи», «Пиросмани», «Милане» и «Милано»), «не ясно, будут ли работать» — в ресторане «Тимерхан», «если разрешат, то будут работать» — в ресторане Suleiman Palace, «ждут решения властей» — в Dalma Gardens Restaurant. В «Колизее» пока предполагается новогодняя ночь с шести вечера до полуночи, а «если разрешат», то с десяти вечера до трех утра. В ресторане Mano пока предполагают работать до полуночи.

В целом же подавляющее число заведений общепита Казани (130 ресторанов, баров и кафе) предлагают проводить у себя корпоративы, не предлагая ни программы, ни алкоголя. И лишь в 28 заведениях за умеренную плату — в среднем за 3,3 тыс. рублей — готовы предоставлять и программу, и свой алкоголь.

Цены на новогодние корпоративы в ресторанах Казани, 2020/2021





корпоратив 2020/2021 новый год 2020/2021 Название заведения Адрес Стоимость корпоратива на одного человека

Примечание Стоимость новогоднего вечера на одного человека

Примечание Сербия, Ресторан при гостинице Корона Овражная, 35 ресторан не работает



ресторан не работает

пока законодательно до 24:00 Корчма Млин Университетская,6 (ранее -Островского, 39) 1000 без программы без алкоголя 50 мест. Алкоголь бара, свой нельзя. не работают



Орхидея Шуртыгина, 3 1100 без программы без алкоголя алкоголь с собой. От 800 рублей на человека н/д, будет известно позже



IQ Баумана, 60 1200 с программой без алкоголя можно свой алкоголь. Средний чек 800-900. До 24:00 н/д пока



Водолей Академика Губкина, 52а 1300 без программы без алкоголя алкоголь с собой. Предоставляют аппаратуру не работают



Ильмар-Сити Отель Карбышева, 12а 1300 без программы без алкоголя алкоголь с собой не работают



Регина Большая Красная, 119 от 2000 без программы без алкоголя алкоголь свой только с проживанием 11 000 руб



КАНПАЙ Оренбургский тракт 1500 без программы без алкоголя алкоголь - обговаривается индивидуально. Корпоративы не проводят обычно, по меню. не работают



Магнолия Сибирский тракт, 22 1500 без программы без алкоголя алкоголь с собой не работают



Твин Пикс Баумана, 13 1500 без программы без алкоголя с программой в Пт-Сб: ведущий, Дед Мороз; свой алкоголь н/д



Art-Fusion Короленко, 35а к3 нет, не проводят



не работают с программой без алкоголя

Гриль Бар Brown Bear Пушкина, 54/1 нет, не проводят



н/д, зависит от государства



Love Story Федосеевская, 1 не работает



не работают



Ресторанчик на Московском Волгоградская, 10а не работает



не работает с программой с алкоголем

Желудь (ГК "Казань") Верхнеуслонский район, д.Савиново не работает без программы без алкоголя

не работают с программой без алкоголя алкоголь по спеццене Van Gogh Ибрагимова 56а не проводят, 3000 без программы с алкоголем с 18-ого декабря будут Дед Мороз со Снегурочкой, иллюзионист не работают с программой с алкоголем

P.Love Гоголя,14 не проводят



не работают с программой без алкоголя алкоголь свой, кроме пива Аквариум | Отель "Арт" Островского, д. 33 не проводят



не работают



АРМЕНИЯ Пионерская, 8, лит. А не проводят



не работают



Мио Федосеевская, 1а не проводят

закрывается на переезд в середине декабря не работают



Ногай Профсоюзная, 16Б не проводят



не проводят



Ресторан Milli (ОТЕЛЬ МИРАЖ)

(ранее - ОПЕРА) ул. Московская, 5 не проводят

работают по меню. 120-140 мест 5500 / 8500 с программой с алкоголем

A-Scrooge караоке Островского, 79 не проводят



не работают



ТАНДУ ​Нурсултана Назарбаева, 12в не проводят



не работают



Черчилль ул. Волкова, 60/12 не проводят

предлагают зал в аэропорту не работают



Приют Холостяка Чернышевского, 27а на ремонте



не работают



ТРАТТОРИЯ Фучика, 155 | ТК Азино н/д, нет связи, возможно закрыт



н/д, нет связи, возможно закрыт



Трофей Юго-Западная 2-я, 7 н/д, нет связи, возможно закрыт



н/д, нет связи, возможно закрыт



Kebab city Кремлёвская, 27 н/д, нет связи









Voda-Sneg Садовая, 106а н/д, нет связи без программы без алкоголя

н/д, нет связи



Переименовались в Сыто-Пьяно (ранее - Баден Баден) и переехали на Бегичева, 25А Хайдара Бигичева, 25 А (ранее Сулеймановой, 3) н/д, нет связи без программы без алкоголя

н/д, нет связи



Бригга Викинг (Brigga Viking) Нариманова, 70/1 н/д, нет связи без программы без алкоголя

н/д, нет связи с программой без алкоголя

Винотека Абсалямова, 15 н/д, нет связи без программы без алкоголя

н/д, нет связи



ВСЕ СВОИ Lounge

(1 этаж);

Облепиха (2 этаж) ​Пушкина, 1/55а​ 1 этаж

(ранее - Меридианная, 4) н/д, нет связи



н/д, нет связи с программой с алкоголем широкая программа Chef LOBSTER grill bar Победы проспект, 141​ (Мега​) цокольный этаж (ранее - Б. Красная, 63) н/д, нет связи без программы без алкоголя открытое кафе н/д, нет связи



Ключников, гастропаб

(ранее -Дом блинов/В.Ключников) Баумана, 47 н/д, нет связи без программы без алкоголя

н/д, нет связи



Караоке-бар «Riva» Фатыха Амирхана, 1Б Ривьера 3 этаж н/д, нет связи без программы без алкоголя

н/д, нет связи с программой с алкоголем 1 бутылка на двоих Панорама Фатыха Амирхана, 1Б Ривьера, (4 этаж) н/д, нет связи



н/д, нет связи



Санчо Панса Бурхана Шахиди, 11 н/д, нет связи

возможно закрыт н/д, нет связи



Сахара Петербургская, 1 н/д, нет связи



н/д, нет связи



Файс (ранее - Халат) Николая Ершова, 1а н/д, нет связи



н/д, нет связи



Bon Appeti Чистопольская, 75 н/д, нет по адресу без программы без алкоголя

н/д, нет по адресу



Baker street Кремлёвская, 25 н/д закрыт до декабря, ребрендинг



н/д закрыт до декабря, ребрендинг



Ресторан ОАО «Гостиничного комплекса «Татарстан» Пушкина, 4 н/д без программы без алкоголя

не работают



Кедр ул. Чернышевского, 21 2800/3700 без программы без алкоголя приветственный бокал, можно с собой, DJ 7000



Пир Хади Такташа, 54а либо по меню, либо под закрытие 700 000 (все включено) без программы без алкоголя основной зал 70 мест, веранда - 50 мест не работают



Арго Нариманова, 63 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Бай Табын Академика Губкина, 52а закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Белфаст Пушкина, 28 закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой без алкоголя либо с 20:00 до 00:00, либо, если разрешат с 22:00 до 02:00 Вилка Карла Маркса, 37 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Герефорд Юлиуса Фучика, 55Б закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Гиннес паб на Братьев Касимовых Братьев Касимовых, д.38 закрыто без программы без алкоголя

закрыто без программы с алкоголем

Грифон Оренбургский тракт, 20 закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой с алкоголем

Дербышки,

Ресторан при гостинице Халезова, 26 к2 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Золотая Вобла Чистопольская, 3Б закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой с алкоголем

Изюм Островского, д. 38 | ТК "Миллениум", 2-й этаж закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Кабачок под абажуром Большая Красная, 34 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Каймак Академика Павлова, 1 закрыто без программы без алкоголя

закрыто

если будет поток желающих, то возможно будут работать Камин Ямашева проспект, 54 к2 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Кот Казанский Островского, 16 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Купеческое собрание Петербургская, 80 | Sukonnaja Sloboda subway station закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Мариотт Карла Маркса, 6 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Нарат Озеро Лебяжье, 1 закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой с алкоголем бутылка водки и шампанского на 4 гостя. Можно свой алкоголь. Стоимость зависит от близости к сцене Ниневия Сибирский тракт, 10а закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой без алкоголя Семейный ужин, Дед Мороз, вокал, музыка Пахлава Астрономическая, 7 закрыто



закрыто



Пражский лев Братьев Касимовых, 22 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Родео Стейк Хаус Профсоюзная, 50 | ГУМ, 3 этаж закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Сияние Хусаина Мавлютова, 46 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Сытый папа Ямашева проспект, 69 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Тандыр Краснококшайская, 41 закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой без алкоголя алкоголь можно с собой Боно (бывший "Караван") Габдуллы Тукая, 91 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Фонари Карла Маркса, 53Б закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Фрегат Академика Губкина, 31а закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой без алкоголя алкоголь и соки с собой Х.Оттабыч Амирхана,51в закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Шиша Браун, кафе-клуб Островского, 15 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Шуга Московская, 31 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Эфенди Гвардейская, 16а закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Бордо Зинина, 7 закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой с алкоголем 18:00-24:00, далее на улице программа Шале Жуковского, 25 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Хлеб и Вино винный бар-магазин (ранее -Art Coffee) Островского, 38 закрыто



закрыт с программой с алкоголем 18:00-24:00, далее на улице программа Holy Bali (ранее - Avalon закрыт 216-38-28) Пушкина, 19 закрыто



закрыто



Mama Deli Пушкина, 29A закрыто без программы с алкоголем

закрыто с программой с алкоголем

Айла Пушкина, 29A закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Mon Plaisir Восстания, 84а закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой с алкоголем с 21:00 до 3:00. Алкоголь с собой Night City Чистопольская, 20Б закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Paramartha Маяковского, 19 закрыто



закрыто



Piazza Fontana Петербургская, 37 закрыто без программы без алкоголя

не работают



Premier Спартаковская, 1 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Santa Barbara Хусаина Мавлютова, 48 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Аль-Араби Чистопольская, 19а (ранее - Горького, 8) закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Асыл Победы проспект, 78 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Бар 730 Профсоюзная, 23/12 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Бухара Декабристов, 133 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Синема Кафе Фатыха Амирхана, 1Б Ривьера закрыто без программы без алкоголя

закрыто



Каретный двор Парижской Коммуны, 25 закрыто



закрыто



Карши Островского, 35 А закрыто



закрыто



Корчма Подворье Ямашева проспект, 61 к3 закрыто без программы без алкоголя

закрыто с программой с алкоголем Пока под вопросом. Бронируют без оплаты. 2500-3000 стол+ 500-1000 бутылка шампанского-вина Оазис Чапаева, 24 закрыто без программы без алкоголя у них кафе Айлин на Тэцевской закрыто с программой без алкоголя min алк.входит. Можно с собой Облепиха Пушкина, 1/55а закрыто



закрыто



О'кей Туфана Миннулина, 8Б закрыто



закрыто



Рубаи на Амирхана Амирхана, 83 закрыто



закрыто



"Лаваш", в НГ не работают, корпоративы не проводят Габдуллы Кариева, 3 закрыто без программы без алкоголя

закрыто



ТРАТТОРИЯ Ямашева, 76 закрыто



закрыто



Лось и Лосось ул. Чернышевского, 27 закрыто



закрыто



Хмельная

Ресторанный комплекс Тургай Фучика, д. 64, корп. 3 закрыта на ремонт



н/д, будет известно позже



Дом татарской кулинарии Баумана, д. 31/12 закрыт, нет связи



закрыт, нет связи



Fleur de lys Калинина, 69 закрыт без программы без алкоголя

закрыт



FortePiano Академика Сахарова, 22 закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Grizly Ибрагимова проспект, 56 закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Gute Elefant Профсоюзная, 16Б закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Just caffe Пушкина, 60 закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Light café Баумана, 47 закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Сноб лаундж Бар Федосеевская, 1 закрыт



закрыт



Дубай Сибгата Хакима 40 а закрыт



закрыт с программой с алкоголем

Мамаджан (foodmarket) Чистопольская, 61а закрыт без программы без алкоголя

закрыт с программой с алкоголем бутылка шампанского на двоих. Свой можно. Цена от местоположения столика Охотничий клуб Давликеевская, 2а закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Гаштет Астрономическая, 7 закрыт



закрыт



Гаштет, немецкий пивной ресторан Астрономическая, 7

(ранее - Ибрагимова проспект, 56а) закрыт



закрыт с программой с алкоголем 2000 - второй этаж, 2500 - первый. Алкоголь входит минимально Chateau (раньше Шато) Волкова, 59 закрыт без программы без алкоголя

закрыт



Dream café Карла Маркса, 50 закрылся без программы без алкоголя

закрылся



Алладин, кальянная Пушкина, 15/25 | Профсоюзная, 25/15 закрылся



закрылся



Италия (ранее - Сударушка) Мусина, 9а закрылись



закрылись



Cesario Кремлёвская, 27 заведение закрыто без программы без алкоголя

заведение закрыто

будет известно после 12 декабря Шербурские Зонтики Гоголя, 27 1500 без программы без алкоголя включен бокал вина, можно свой алкоголь при закрытии от 40 000 +10%. не работают



THE TERRACE Карла Маркса, 6 1600 без программы без алкоголя алкоголь с собой, 250р/пробка. 40 000 депозит не работают



Да Винчи Центральная, 1а 2500 без программы с алкоголем в среднем 2000 руб/чел без алкоголя. Алкоголь есть в магазине на 1-ом этаже. скорее всего работать будут, но ждут решение властей



Феникс Ямашева,36 (ранее Горьковское шоссе, 30) 1700 без программы без алкоголя свой алкоголь. За программу дополнительно 15 000 руб. не работают



МаRIнад, кафе-бар Университетская, 22 1800 с программой без алкоголя От 1800 можно свой алкоголь не работают



Сказочная ночь Шамиля Усманова, 11Б 1900 с программой без алкоголя алкоголь с собой. Если без программы, то 1500 не работают



Friends Космонавтов, 41Б 1950 с программой с алкоголем 1700 - меню и 250 - программа; шампанское входит, алкоголь с собой не работают без программы без алкоголя ведущий, Dj, алк.можно с собой Утка в котелке Дзержинского, 13 300 000 под закрытие без программы без алкоголя депозит. Зал до 50 человек. Дед Мороз Снегурочка, рояль. не работают с программой без алкоголя алк.можно с собой Давыдов Эсперанто, 35 1980 без программы без алкоголя 1800 + 10%. Программу, алкоголь можно свои. Пробковый сбор:

40 руб/литр алкогольные;

20 руб/литр безалкогольные не работают



Тифлис Урицкого, 15 1980 без программы без алкоголя 1800 + 10%. Минимум алкоголя входит, можно собой. За программу +1000 руб/чел не работают



Fey Оренбургский тракт,24

(ранее - Островского, 4) 2000 без программы без алкоголя алкоголь с собой не работают



Forrest Ямашева проспект, 37а 2000 без программы без алкоголя 1000 за программу, от 2000 депозит + 10% не работают



Астория Павлюхина, 112 к1 2000 без программы без алкоголя 27-ого сборный. +500 за программу. не работают



ВОЛГА Саид-Галеева, 1 2000 без программы без алкоголя алкоголь можно свой под вопросом



Гагар-inn Короленко, 54а 2000 без программы без алкоголя алкоголь, фрукты, напитки с собой. не проводят



Golden berry Краснококшайская, 92 2000 без программы без алкоголя алкоголь с собой не работают



Новинка Короленко, 30 2000 без программы без алкоголя алкоголь с собой, до 100 мест не работают с программой без алкоголя свой алкоголь. С 22:00 до 04:00 Фиалка Максимова, 33а 2000 без программы без алкоголя свой алкоголь не работают



ОЛИМП (ранее: "Столица"- "Щербет, конечно!" - "Олимпия" - "Эльфия") Рихарда Зорге, 66 2000 с программой без алкоголя 12-ого и 25-ого с программой, сборный. Депозит от 1500 + 500 программа. Алкоголь с собой н/д, на брони



Тихая гавань Амирхана, 18/41 2100 без программы без алкоголя алкоголь с собой, если сборный. Если с программой, то 2800 (алк с собой). Под закрытие - 3000 не работают



Авеню Советская, 22 2200 с программой без алкоголя алкоголь с собой не работают



ПИРОСМАНИ Татарстан, 53А 3400 с программой с алкоголем

Пока работа под вопросом 3400



Второй этаж Милан Муштари, 11/43 (2 этаж) 2500 без программы без алкоголя +10% за обслуживание.

Алкоголь с собой. 500 с программой Пока под вопросом. Около 5500



Смак Ямашева, 17 (ранее - Дементьева, 3) 2200 с программой без алкоголя алкоголь с собой н/д



Милано

Галерея кухонь народов мира (стейк хаус) Муштари, 11/43 (1 этаж) 1690 с программой без алкоголя 1200 депозит + 10% + 490 программа. Алкоголь с собой. Пока под вопросом. Бронируют без оплаты. 3500-4000



Extra Lounge Николая Ершова, 1а 2900-4500 с программой без алкоголя алкоголь по спеццене от 4500



Гурман Хусаина Мавлютова, 28а 2300 без программы без алкоголя алкоголь свой не работают



Sky lounge (ранее Damas) Баумана, 51 1500 с программой без алкоголя алкоголь можно с собой около 2000



Domino Профсоюзная, 4 2500 без программы без алкоголя 2000 - 2500 депозит н/д, не знают пока с программой с алкоголем Стоимость приблизительная. Ждут решение властей. Включено 1 бут на 1 перс. Hayal Университетская, 16 2500 без программы без алкоголя 3000 - алкоголь входит+можно с собой, либо 150 р/чел пробковый сбор нет, по меню



BIGTWINBAR Спартаковская, 2Б 2500 без программы с алкоголем более 100 000 депозит под закрытие. Если алкоголь с собой, то 200-350 руб/бут пробковый сбор. не работают



Shima Пушкина, 46 2500 без программы с алкоголем

н/д



Truffo Горького, 19/8 2500 без программы с алкоголем 2500 депозит + 10% на обслуживание. Включено мин.кол-во алк. не работают



Mano Чистопольская, 47а 3500-3700 с программой без алкоголя алкоголь по спеццене, либо свой н/д по времени (пока до 24:00). Ориентировочно 5000



ПРАЖСКИЙ КЛУБ пр. Ибрагимова, 89 4000 с программой без алкоголя с алкоголем 4800. Алкоголь с собой допускается.

3000 кухня+1000 программа+800 алкоголь 6000-8000



Тимерхан Короленко, 58а к1 2500 без программы без алкоголя Боулинг в подарок. Алкоголь с собой по согласованию с руководством. 3500 - с программой с алкоголем 19-ого Сборный день 6000 / 8000 с программой без алкоголя 1 бокал приветственный. Свой алкоголь. 250 р/пробка. Пока не ясно будут ли работать. ИМПЕРИАЛ Гвардейская, 11а 2500 с программой с алкоголем Алкоголь можно свой (бутылка вина и водки на стол входит в сумму) не работают



МалаБар Малая Красная, 13 2500 без программы с алкоголем алкоголь частично включен, можно с собой. не работают



Банкетный зал "Royal Hall" Верхнеуслонский район, д.Савиново 700 000 без программы с алкоголем депозит под закрытие 15000 / 18000 с программой без алкоголя на Комарова,20 Маяк (ГК "Казань") Верхнеуслонский район, д.Савиново 300 000 без программы с алкоголем депозит под закрытие не проводят



Сакура (ГК "Казань") Верхнеуслонский район, д.Савиново 250 000 без программы с алкоголем депозит под закрытие не проводят



Luciano SPA Островского, 26 180000 без программы с алкоголем депозит 16000

до 23:00 будет работать ресторан Носорог Меридианная, 2 100 000 без программы без алкоголя под закрытие н/д, ждут решение

у них кафе Айлин на Тэцевской Ресторан ДОМ Озеро Лебяжье, 1 (рядом с местом бывшего ресторана "Нарат") 2500 без программы без алкоголя программа +500 руб. Алкоголь свой можно не работают



Lafa Lounge

(ранее Таверна Ранчо) Чистопольская, 33в 2500 с программой с алкоголем в т.ч. 500 программа. При депозите от 2500, часть алк.с собой не работают



Европа Петербургская, дом 14 | ГРК «Европа» 2200-2300 без программы без алкоголя Алкоголь с собой. Есть вариант 2200 + 500 сборный с программой, алкоголь с собой. 4000 - 6000 с программой с алкоголем 1 бут шампанского на двоих Гриль Бар Мясо Московская ул., 3 2500 без программы с алкоголем под закрытие 90 000, часть алкоголя свои. н/д, будет известно позже



Хинкальная Чернышевского, 43/2 2750 с программой с алкоголем 2500 + 10%. Грузинские танцоры, живая музыка. 50/50 алкоголь не работают



Амакс Сафар Односторонка Гривки, 1 2500 с программой с алкоголем бутылка водки и шампанского на 4 гостя. Можно свой алкоголь. Программа "Вокруг света" 3000 - 5500



Прованс / Provance Муштари, 2а

(ранее - Чистопольская, 20 закрылись) 2800 без программы без алкоголя 70 000 руб под закрытие. Вместимось 25 чел. Алкоголь с собой не работают



VIRID YARD ул. Волкова, 59 2800 с программой без алкоголя 17,23,24,29-ого декабря, сборный. В т.ч. 800 программа Алкоголь с собой - 300 руб/пробка. не работают



Luna Lounge, ресторан Чистопольская, 3Б 2000-2500 без программы без алкоголя вместимость 20 человек. По меню. Средний чек. Алкоголь в баре. 2000-2500



Leto ул. Николая Ершова, 5 4500 с программой с алкоголем в т.ч. 1000 программа 10000 / 12000



Бахча Федосеевская, 1 4000 с программой с алкоголем в т.ч. 500 руб программа 9000



Бристоль Достоевского, 48 3000 с программой без алкоголя все напитки с собой не работают с программой с алкоголем в т.ч. 2500 программа. Либо до 24:00, либо если разрешат, то в ночь. Часть алкоголя входит, можно свой Древняя Бухара Право-Булачная, д. 17 3000 с программой без алкоголя в т.ч. 500 руб программа. Зависит от меню. Алкоголь можно свой. не работают



Ля Фамилия Федосеевская, 1а 4000 с программой с алкоголем в т.ч. 500 руб программа 9000



ПИРАМИДА Московская, 3 3000 без программы с алкоголем 50 мест. Алкоголь 50%/50% не работают с программой с алкоголем Точно известно будет в середине декабря. Алкоголь с собой допускается. Марусовка Щапова, 37 3000 без программы с алкоголем Есть живая музыка.

+ 10% за обслуживание не работают



Мацони

(ранее - Белое солнце) Московская, 35 3700 с программой с алкоголем шампанское на 4-ых. Можно свой алкоголь 7000



The Steakhouse Карла Маркса, 6 4 000 без программы с алкоголем под закрытие, депозит. До 24:00. На 65 человек. 100 000 депозит. 6900



Тимьян Пушкина, 21 3000 без программы без алкоголя свой алкоголь обсуждаем не работают



Зал Муса Джалиль Карла Маркса, 6 3059 без программы без алкоголя алкоголь с собой. Аренда зала 30 000+от 1690 меню+10% не работают



Комментарий: связаны с "Далман" на Фучика БИЛЯР Островского, 61 3000 с программой без алкоголя Алкоголь свой. Чеки на алкоголь 6200 с программой с алкоголем в поселке Петровский Evoo Николая Ершова, 1а 3000 с программой с алкоголем дискотека, часть алкоголя можно с собой 6000



Бивень XL(2 зала) Пушкина, 46 3500 с программой с алкоголем в т.ч. 700 руб/чел за программу н/д с программой с алкоголем будет известно в середине декабря БУЛГАР Вишневского, 21 3500 с программой без алкоголя Сборный. Алкоголь свой. не работают с программой с алкоголем будет известно в середине декабря Бурбон Кремлёвская, 10 3500 с программой без алкоголя алкоголь из карты бара, свой нельзя. Почти все занято не работают



КАТЫК Фатыха Амирхана, 31 3500 с программой без алкоголя 10% за обслуживание , алкоголь можно с собой 200 руб/пробка н/д



Круиз Нижнезареченская Дамба, 1 3500 с программой без алкоголя от 2000 еда + 1000 программа. Можно свой алкоголь не работают



Ресторан Pivovar ул. Московская, 5 3500 с программой с алкоголем Сборный 1 день 25-ое.

1 бут шампанского на двоих, остальное по карте бара. 150-160 мест не работают



Ju-ju Николая Ершова, 1а 3000 с программой с алкоголем 500 - программа; 2500 - депозит 6000

возможно закрыт Султан Патриса Лумумбы, 44 3500 без программы без алкоголя алкоголь свой. Строго до 23:00 - жилой дом. не работают



СУЛТАНАТ Эсперанто, 35/98 3500 с программой с алкоголем

н/д



50/8 К. Маркса 50/8 3500 с программой без алкоголя алкоголь с собой не работают



Американо Чернышевского, 39 4000 с программой без алкоголя алкоголь можно свой (кроме пива). Сборный корпоратив 24 декабря 6000



Урюк Баумана, 36 3850 с программой с алкоголем 3500 + 10% обслуживание н/д, пока не известно



Сулейман Палас Шафран (Сулейман Палас) Петербургская, д. 55 3000 с программой без алкоголя 18-ого декабря, алкоголь с собой. Сборный. Без программы 2000-2500 5800

если разрешат, то будут работать Suleiman Palace,

Ресторан Шафран Браун Петербургская, 55 2000-2500 без программы без алкоголя алкоголь с чеками, возможно 18-ое с программой "солянка": 3000 руб/чел без алк (с собой) 5800 с программой с алкоголем

МАКСИМИЛИАНС \ MAXIMILIAN’S Спартаковская, 6 3400 с программой с алкоголем с 18.12 по 30.12 с 19:00 по 23:00. включено 1 бут на 1 перс. 5400



Халва (ранее -Казан)

Ресторанный комплекс Тургай Фучика, д. 64, корп. 3 4000 с программой с алкоголем 1 бутылка на 1 человека н/д, будет известно позже



Кольцо Петербургская, 1 (Гранд Отель) 2200 без программы без алкоголя 2000 + 10%, включен 1 бокал, остальное с собой. 5000



Перекресток Джаза Карла Маркса, 55 3000 с программой с алкоголем в т.ч. 500 руб программа. Можно свой алкоголь при депозите 2500 5000



Хемингуэй Баумана, 36 4200 с программой с алкоголем

не работают



Forsing Оренбургский тракт, 5Б 4300 с программой с алкоголем 800/1300 - программа,

3000 - депозит, если под закрытие, то 250 000 не работают



Le buffet Николая Ершова, 1а 2500-3000 с программой без алкоголя алкоголь свой, кроме пива, обязательно чеки 5000



Пушечный двор Кремль, 14 5000 без программы с алкоголем алкоголь обсуждаем с директором. 2 зала 120 и 40 VIP человек не работают



Старый Рояль Петербургская, 50 корп 5 (ранее - Ямашева проспект, 37Б) 5000 без программы с алкоголем 125 000 депозит под закрытие. 50 мест. Алкоголь можно свой не работают



RBG bar & grill (гостиничный комплексPark Inn by Radisson Kazan) Лесгафта, 7 1000-1500 без программы без алкоголя безалкогольные в баре. Алкоголь с собой. +10% за обслуживание н/д, обсуждается



Ирландский паб "Тринити" Баумана, д. 44/8 1000-1500 без программы без алкоголя не проводят корпоративы, средний чек. Живая музыка, алкоголь из бара н/д с программой с алкоголем цена зависит от рассадки. Петцольд Фатыха Амирхана, 1Б 1000-1500 без программы без алкоголя Свой алкоголь - обсуждается индивидуально. Живая музыка в Пт-Сб. Точное меню - в начале декабря не работают



Самарканд (ранее - Яран) Победы проспект, 172а

(Академика Губкина, 13-закрылось) 1200 - 1500 без программы без алкоголя алкоголь с собой не работают



Куба Либре Баумана, д. 58 1200-1300 без программы без алкоголя средний чек. Алкоголь с собой, либо по закупочной цене не работают



GastroBar8 / Гастробар 8 ул. Пушкина, 8 1200-1700 без программы с алкоголем 1500 + 10%, включено вино и шампанское. Возможно алк с собой (с чеками) не работают



Рубаи Профсоюзная, 23 1300-1500 без программы без алкоголя средний чек. Алкоголь в баре. Отдельные столики. Вместимость 25 чел. не работают предварительно



Апано Castro Интернациональная, 1/1 1500 - 2000 без программы без алкоголя можно свой алкоголь не работают



Банкетный зал Премиум Гвардейская, 59;

Бондаренко, 8А;

(Закиева, 23 - закрылись) 1500-1800 без программы без алкоголя Алкоголь с собой. не работают с программой без алкоголя можно с собой Spazio (ранее - Pronto) Горсоветская, 17 к2 1500-2000 с программой без алкоголя возможен алкоголь с собой по договоренности. min алкоголь входит в стоимость. До 23:00 не работают



Аль Фахир Лейтенанта Шмидта, 1 1600-2000 с программой с алкоголем 800-1200 без алкоголя. Алкоголь по бару: 500-1500 бут. не работают



Дель Порто (Del' Porto) Вишневского, 3 1600-2000 без программы без алкоголя алкоголь с собой обсуждается



Дом чая Баумана, 64 1600-2000 без программы без алкоголя алкоголь свой не работают



Небеса Даурская 2-я, 2а;

Бондаренко, 20 а 2000-2500 с программой без алкоголя свой алкоголь. Без программы от 1500 руб. 4500



ROCKSTAR BAR Пушкина, 29A 60 000 (треть зала) на 25-30 человек 2000 - 2400 без программы с алкоголем по закрытие на 140 мест депозит: 180 000 н/д, если власти разрешат после 24 ч., то по меню



Брассерия Дуслык переулок, 8 2000 - 2500 с программой с алкоголем свой алкоголь нельзя н/д, скорее нет



Стерлядка / Подворье замка Астрономическая, 7 2000/2500 с программой без алкоголя входит приветственный алкоголь: 1 бут на 5 человек; свой алкоголь не работают



Аура Рихарда Зорге, 68 2300 с программой без алкоголя алкоголь с собой. В пт-вс 2700 руб/чел. 4000 с программой с алкоголем

Старый Город Декабристов, 156 3500 с программой с алкоголем

4000 с программой с алкоголем Стоимость приблизительная. Ждут решение властей. Включено 1 бут на 1 перс. Лесная кухня Берёзовая (Лесной городок), 27 2000-2500 без программы без алкоголя свой алкоголь. До 10 декабря пока заказы не принимают. не работают



DALMA Gardens Restaurant

(ранее - ХАРЧЕВНЯ ТРЕХ ПЕСКАРЕЙ) Юлиуса Фучика, 90 2200 с программой с алкоголем 2000 депозит+10%, можно свой алкоголь, но пробковый сбор 500 руб/бут 3500



Туган авылым Туфана Миннуллина, 14 2100 / 2500 / 2900 с программой без алкоголя Сборный.Ведущий, dj, Дед Мороз, шоу-программа. Алкоголь входит от 2500 н/д, планируют 6500



Троя Адоратского, 15а 2300 с программой без алкоголя в т.ч. 800 программа, алкоголь с собой 3500 с программой с алкоголем доп.алкоголь можно с собой Бакинский дворик Гвардейская, 40 2800 с программой без алкоголя алкоголь и соки с собой 3500



LUCIANO Residence Kazan Право-Булачная, 49 2300-5000 с программой без алкоголя 5000 - под закрытие на человека не работают



Кремлин Профсоюзная, 4 2500 - 3000 без программы без алкоголя алкоголь обсуждаем с директором не работают



Хан Сарай Сафиуллина, 5в 3000 с программой с алкоголем 2000 депозит+200 программа+800 алкоголь, можно свой 3500



Picasso Чистопольская, 20а 2500-3000 без программы без алкоголя с собой алкоголь обговаривается не работают



Cernovar Профсоюзная, 23/12 2800-3300 с программой с алкоголем бутылка на человека (шампанское, вино, водка) н/д



Давыл Пушкина, 29A 1800 - 3300 с программой без алкоголя с алкоголем 3500 3500



Каравелла Фатыха Амирхана, 1Б Ривьера 3000 / 3500 / 4000 с программой без алкоголя в т.ч. 500 руб программа, свой алкоголь нельзя.Минимальное количество алк.включено скорее всего работать не будут



Пашмир Хади Такташ, 30 3000-3500 без программы без алкоголя депозит, возможно небольшое кол-во алкоголя. Есть пробковый сбор 500 руб/бут не работают



Колизей Ямашева проспект, 36 к2 2100-2300 с программой без алкоголя свой алкоголь 2500 с программой с алкоголем либо с18:00 до 00:00, либо, если разрешат с 22:00 до 03:00 Palladium Ямашева проспект, 115а 3500-4000 с программой без алкоголя алкоголь с собой. Сборная "солянка" 23-его декабря не работают



Ромэйн Чистопольская, 40 3500-4000 с программой с алкоголем 2500 депозит + 500 программа+500-1000 алкоголь. Можно свой с чеками. Dj и музыка не работают



Паста (ранее Pesto) Лево-Булачная, 28 800-1000 без программы без алкоголя алкоголь с собой. Всего 24 места не работают



Aroma Pizza Кави Наджми, 6 до 1500 без программы без алкоголя свой алкоголь возможен. До 24:00 н/д



Кардамон

(бывший Бар-Хаус) Лево-Булачная, 42 от 1000 без программы без алкоголя алкоголь можно принести с собой, если платить 1800, иначе - пробковый сбор 350 руб/бут. 20 мест не работают



ibis kitchen,

Ресторан при гостинице Ибис Право-Булачная, 43/1 от 1500 без программы без алкоголя алкоголь с собой частично не работают



Жигули Баумана, д. 42/9 от 1500 без программы с алкоголем

не работают с программой с алкоголем

Капелла Университетская, д. 7/80 | (в отеле Шаляпин) 2200 без программы без алкоголя 2000 + 10%, включен 1 бокал, остальное с собой. 2000



Basilico Баумана, 38/17;

Мусина от 2500 с программой без алкоголя на Баумана 90 мест, на Мусина 100 мест н/д



Relita Декабристов, 85г от 2500 без программы без алкоголя алкоголь можно с собой, включено 150 мл вина и 50 мл крепкого. Если с собой, то чек обязателен. не работают



Ресторанно-гостиничный комплекс «Татарская усадьба» Марджани, 8 от 2500 без программы без алкоголя Дед Мороз и Снегурочка, вокал. Свой алкоголь возможен при депозите от 3500, возможно частично н/д с программой с алкоголем в т.ч. 3000 программа. До 24:00 Алтын куль Марджани, 8 от 2500 без программы без алкоголя Дед Мороз и Снегурочка, вокал. Свой алкоголь возможен при депозите от 3500, возможно частично н/д



Porto Maltese Подлужная, 17 от 3000 без программы без алкоголя 16 мест. Свой алкоголь обсуждаем. Ресторан специализируется на рыбном меню не работают



