Госдума утвердила пять кандидатур в правительство России
Минтранс возглавил Дмитрий Ядров
Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили пять кандидатур на должности членов правительства России, передает ТАСС.
Олег Кожемяко утвержден на должность вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрей Никитин стал вице-премьером. Ирина Окладникова заняла пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Антон Силуанов утвержден вице-премьером — министром финансов. Дмитрий Ядров возглавил Минтранс.
Ранее Госдума одобрила создание института непубличных кредитных рейтингов. Информация о таком рейтинге будет предоставляться только лицам, заранее определенным в договоре: акционерам, кредиторам, ключевым контрагентам.
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