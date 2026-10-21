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Госдума утвердила пять кандидатур в правительство России

18:00, 21.10.2026

Минтранс возглавил Дмитрий Ядров

Госдума утвердила пять кандидатур в правительство России
Фото: Айдар Раманкулов

Депутаты Госдумы на пленарном заседании утвердили пять кандидатур на должности членов правительства России, передает ТАСС.

Олег Кожемяко утвержден на должность вице-премьера — полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Андрей Никитин стал вице-премьером. Ирина Окладникова заняла пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства. Антон Силуанов утвержден вице-премьером — министром финансов. Дмитрий Ядров возглавил Минтранс.

Ранее Госдума одобрила создание института непубличных кредитных рейтингов. Информация о таком рейтинге будет предоставляться только лицам, заранее определенным в договоре: акционерам, кредиторам, ключевым контрагентам.

Алсу Сабирзанова

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