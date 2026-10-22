Трамп объяснил, почему не собирается ужесточать санкции США против России

При этом американский лидер подчеркнул, что у него сохраняются полномочия ввести санкции в любой момент, если это потребуется

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается сейчас ужесточать американские санкции в отношении России. Текст заявления передает ТАСС.

По его словам, Москва и Вашингтон, возможно, близки к сделке по Украине впервые за долгое время, поэтому вводить ограничения во время деликатных переговоров нецелесообразно.

При этом американский лидер подчеркнул, что у него сохраняются полномочия ввести санкции в любой момент, если это потребуется.

Напомним, ранее Трамп уведомил Конгресс, что временный отказ от применения санкций соответствует национальным интересам США. А в среду в Санкт-Петербурге состоялась трехчасовая встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. До этих переговоров Трамп уже выступал с объяснениями заморозки «адских» санкций.

Зульфат Шафигуллин