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Путин подписал закон о повышении НДФЛ для россиян с доходами выше 5 млн рублей

13:05, 23.11.2020
Путин подписал закон о повышении НДФЛ для россиян с доходами выше 5 млн рублей
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2021 года налога для физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок более 5 млн рублей в год. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Деньги от повышения налога планируется направлять на лечение детей и закупку медтехники. Нововведение было разработано по поручению президента РФ в целях выполнения социальных обязательств государства перед населением.

Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли поправки в Налоговый кодекс о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей.

ЭкономикаБюджетФинансыОбщество
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