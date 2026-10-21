Ушаков: Китай уже готовит встречу лидеров России, США и КНР

Возможность трехстороннего саммита обсуждалась на встрече Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом

Китай уже занимается подготовкой встречи лидеров России, США и КНР и при благоприятных обстоятельствах впишет ее в программу саммита АТЭС в Шэньчжэне. Об этом журналистам заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

— Китайские друзья, хозяева саммита АТЭС, уже занимаются ее подготовкой. При благоприятном стечении обстоятельств они, конечно, впишут эту встречу в программу мероприятий в Шэньчжэне, — сказал Ушаков по итогам беседы Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

По словам помощника президента, возможность трехстороннего саммита обсуждалась на встрече и ее идею не отвергает ни одна из трех столиц. «С нашей стороны были высказаны некоторые практические соображения», — добавил он.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом прошла в Санкт-Петербурге и продлилась около трех часов. Стороны обсудили экономическое сотрудничество.

Алсу Сабирзанова