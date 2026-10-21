Фильм «Танкист» казанской киностудии «Вечный огонь» — в финале «ТЭФИ-Регион 2026»

Объявлены финалисты XXV Всероссийского телевизионного конкурса

Фото: Динар Фатыхов

В Нижнем Новгороде состоялась церемония объявления финалистов XXV юбилейного Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион 2026».

В номинации «Короткометражные художественные фильмы», одним из финалистов стала историческая военная драма «Танкист», снятая татарстанской кинокомпанией «Вечный Огонь» Романа Королева совместно с киностудией Казанского суворовского военного училища при финансовой поддержке ГК «ТАИФ».

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Напомним: съемки фильма, в основу сюжета которого легло стихотворение А. Твардовского «Рассказ танкиста», проходили весной 2025 года на территории Рыбно-Слободского, Высокогорского и Лаишевского районов Республики Татарстан. Главные роли в фильме сыграли Дмитрий Смирнов и Андрей Еналеев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В 2025 году «Танкист» был признан лучшим игровым фильмом XI Международного фестиваля «Перерыв на кино» — крупнейшего фестиваля фильмов о Великой Отечественной войне.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Финал конкурса «ТЭФИ-Регион 2026» запланирован на 20 ноября. Всего номинаций — 20. В номинации «Короткометражные художественные фильмы» казанский «Танкист» будет соперничать с такими работами, как «Новая мама» (г. Омск) и «Агитбригада. Серая зона» (г. Екатеринбург).

Победители получат бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного, а финалисты — дипломы.

Арсений Фавстрицкий