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Космонавт из России приготовил в космосе кыстыбый и сравнил его с тортильей

22:00, 21.10.2026

Кыстыбый космонавту в детстве готовила тетя, поэтому он решил записать для семьи видеоблог «Космическая кухня»

Космонавт из России приготовил в космосе кыстыбый и сравнил его с тортильей
Фото: скриншот из видео "Экзаменационная комплексная тренировка космонавта Андрея Федяева завершилась в Звездном городке"

Космонавт Андрей Федяев во время пребывания на МКС приготовил татарское блюдо кыстыбый. Об этом он рассказал на послеполетной конференции, передает ТАСС.

— Есть такое татарское блюдо — кыстыбый. Суть проста: обычная лепешка из теста складывается пополам, а внутрь — картофельное пюре. В американских рационах есть тортилья, которая по сути та же еда. А в российских — замечательное картофельное пюре разных видов. Я что-то вспомнил из детства, попробовал, получилось очень вкусно, — поделился он.

Кыстыбый космонавту в детстве готовила тетя, поэтому он решил записать для семьи видеоблог «Космическая кухня».

Федяев вернулся с орбиты 8 октября в составе миссии Crew-12. Корабль Crew Dragon приводнился у побережья Калифорнии, продолжительность полета составила 237 суток 5 часов 18 минут.

Ранее сообщалось, что РФ и Мьянма заключили соглашения в сфере энергетики, космоса и культуры. Стороны подписали около 10 двусторонних документов.

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