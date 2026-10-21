Космонавт из России приготовил в космосе кыстыбый и сравнил его с тортильей

Кыстыбый космонавту в детстве готовила тетя, поэтому он решил записать для семьи видеоблог «Космическая кухня»

Космонавт Андрей Федяев во время пребывания на МКС приготовил татарское блюдо кыстыбый. Об этом он рассказал на послеполетной конференции, передает ТАСС.

— Есть такое татарское блюдо — кыстыбый. Суть проста: обычная лепешка из теста складывается пополам, а внутрь — картофельное пюре. В американских рационах есть тортилья, которая по сути та же еда. А в российских — замечательное картофельное пюре разных видов. Я что-то вспомнил из детства, попробовал, получилось очень вкусно, — поделился он.

Кыстыбый космонавту в детстве готовила тетя, поэтому он решил записать для семьи видеоблог «Космическая кухня».

Федяев вернулся с орбиты 8 октября в составе миссии Crew-12. Корабль Crew Dragon приводнился у побережья Калифорнии, продолжительность полета составила 237 суток 5 часов 18 минут.

Ранее сообщалось, что РФ и Мьянма заключили соглашения в сфере энергетики, космоса и культуры. Стороны подписали около 10 двусторонних документов.