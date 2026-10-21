Встреча Путина и Уиткоффа продлилась около трех часов

Стороны обсудили экономическое сотрудничество

В Санкт-Петербурге завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в Константиновском дворце и продлилась около трех часов, передает пресс-служба Кремля.

С российской стороны во встрече также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Стороны обсудили экономическое сотрудничество. Уиткофф поблагодарил Путина за решение по отмене санкций на экспорт дизельного топлива. Путин отметил, что после объявления о поставках цены на дизель на мировых рынках упали на 5—6%, и сообщил, что первые танкеры с топливом уйдут через два-три дня. Он также заявил о готовности поставлять на американский рынок удобрения. Кроме того, обсуждались и некоторые соображения относительно возможной встречи Путина и Трампа в Китае.

В начале переговоров Путин поблагодарил президента США за внимание к проблеме урегулирования на Украине и поинтересовался результатами переговоров в Осло.



Алсу Сабирзанова