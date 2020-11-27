Марадону похоронили рядом с его родителями неподалеку от Буэнос-Айреса
Легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону похоронили на частном кладбище Bella Vista рядом с Буэнос-Айресом рядом с его родителями.
По данным аргентинского издания TN24, в похоронной церемонии приняли участие лишь самые близкие люди погибшего. Само кладбище было взято под охрану, полиция не допустила других людей к месту захоронения.
Ранее состоялась церемония прощания с Марадоной, гроб с его телом был установлен в официальной резиденции президента Аргентины.
Напомним, во время церемонии произошли столкновения фанатов с полицией.СпортФутболОбщество
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