Марадону похоронили рядом с его родителями неподалеку от Буэнос-Айреса

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Легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадону похоронили на частном кладбище Bella Vista рядом с Буэнос-Айресом рядом с его родителями.

По данным аргентинского издания TN24, в похоронной церемонии приняли участие лишь самые близкие люди погибшего. Само кладбище было взято под охрану, полиция не допустила других людей к месту захоронения.

Ранее состоялась церемония прощания с Марадоной, гроб с его телом был установлен в официальной резиденции президента Аргентины.

Напомним, во время церемонии произошли столкновения фанатов с полицией.